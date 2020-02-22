В день фіналу Євробачення-2020 український гурт TVORCHI несподівано представили новий кліп на композицію «Bonfire», з якою артисти виступають у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

Кліп опублікований на офіційній YouTube-сторінці колективу.

Нагадаємо, що менше ніж за тиждень, трек Bonfire підкорив перше місце таких чартів як Google Play, YouTube Music, ITunes Music.

«Bonfire – це вогонь боротьби за те, у що ти віриш! Якщо в лірик – відео основний акцент був на питаннях екології, то це відео – про перемогу над собою! На що чекаєш? Будь кращою версією себе вже сьогодні!»

Кліп має три сюжетні лінії: боротьба з собою під час боксу, після це фехтування і в кінці, коли головний герой виходить на сцену і знову ж таки міняється. Все циклічно, ми боремось самі з собою по колу і це безперервний процес задля того щоб стати кращими!

Режисером кліпу виступив Максим Гетьман

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