Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Как проголосовать за участника в приложении «Телепортал»

08.02.2020

Сегодня, 8 февраля, состоится  финал Национального отбора на Евровидение-2020! У тебя есть возможность проголосовать за любимого артиста абсолютно бесплатно с помощью мобильного приложения «Телепортал».

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

  1. Авторизоваться в приложении «Телепортал» с помощью одной из соц. сетей.
  2. Подтвердить свой мобильный номер телефона (специальная кнопка возле фото профиля)                                                                                                                                           

ВНИМАНИЕ! РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ЗАРАНЕЕ!

В разделе «Голосование» ты и сможешь отдать свой голос, когда линии для голосования будут открыты. Голоса пользователей, которые проголосуют  через «Телепортал» будут автоматически добавляться к смс-голосам зрителей во время прямого эфира. Каждый зритель с одного номера телефона может проголосовать за каждого выбранного им участника только один раз.

Оценивай выступления участников и смотри результаты в эфире, первым узнавай новости и смотри эксклюзивное видео. Узнавай мнения других зрителей о выступлении любимого участника Национального отбора «Евровидение-2020»!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Олег Винник объявляет «марафон любви»
Олег Винник объявляет «марафон любви»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить