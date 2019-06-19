По мнению Татьяны Шпильки, участницы «Наречена для тата», заполняя анкету для участия в реалити-шоу, важно все хорошенько взвесить. У девушки сложилась хорошая история любви, но если бы проект появился в ее жизни лет 5 назад, то она даже не заполнила бы анкету. Подробнее читайте в материале.

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Предположим, что сейчас наша читательница сидит и думает: заполнять ей анкету или нет. Как вы думаете, стоит ли это делать?

Тут надо, чтобы человек все взвесил. Необходимо решить, насколько реально есть необходимость в отношениях. Какая цель участия в проекте «Наречена для тата»? Все мы понимаем, что вроде бы все идут за любовью, но все равно с разными целями. Я шла на проект определенно за светлым чувством. Юра и верил в то, что возможно встретить своего человека, и одновременно не верил. Просто решил рискнуть. Для него это было вообще тяжелее, чем для меня даже. В любом случае мы оба отнеслись к этому очень серьезно.

Перед началом проекта возникали сомнения, стоит ли вообще участвовать в «Наречена для тата»?

Перед началом проекта действительно возникали мысли о том, чтобы и не участвовать в нем вовсе, думала: «Лучше где-то спокойно проведу отпуск. Зачем эти нервы? Да и непонятно, куда влезу». Разные мысли были. Помню момент, когда меня везли к Юре. Боже, я, наверное, поседела. Это очень переживательно! В особенности когда ты действительно серьезно к этому относишься. Поэтому заполнять или не заполнять анкету – должна почувствовать сама девушка. Нужно ли ей это. Вы понимаете, мы два года с Юрой. Если бы это произошло лет пять назад, я бы не заполнила анкету. Тогда мне это не было нужно. Наступил момент, когда внутри что-то екнуло, что-то где-то подсказало решение. Это такая судьба! Так что, если кто-то захочет, посчитает нужным и в душе появится ощущение «это мне нужно, я попробую» – тогда заполняйте. Все-таки, знаете, под лежачий камень вода не течет. Если в жизни все надоело, ничего нового не происходит, если хочется эмоций – рискуйте. Мое мнение такое: не получится с героем – все равно люди тебя увидят по телевизору, возможно, среди них найдется хороший мужчина, которому ты понравишься. Почему бы и нет? И так может произойти happy end в жизни. Дерзайте, рискуйте, при этом относитесь серьезно к проекту.

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Рисковать тоже нужно здраво, ведь в проекте участвуют и дети.

Действительно! «Наречена для тата» – реалити-шоу, где присутствуют дети. За что я лично больше всего переживала. Это не шутки, тут лишь бы «ха-ха» не получится. Для маленьких деток это очень многое значит, ведь они привыкают к людям. Для них любой момент может стать лишней травмой. Поэтому лучше хорошо все взвесьте и не забывайте про ответственность за маленьких героев реалити-шоу.

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