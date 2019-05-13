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«Наречена для тата»-3: кастинг нового сезона

13.05.2019

Проект «Наречена для тата» продолжает помогать одиноким сердцам! Вы мечтаете о счастливой крепкой семье? Заполняйте анкету и приходите на кастинг 3 сезона реалити-шоу «Наречена для тата». Подробнее читайте в материале.

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Встретить любовь на проекте реально! Доказательством стали участники «Наречена для тата»-1 – Таня и Юра. Пара осенью в 2018 году узаконила свои отношения, а в прошлом месяце случилось долгожданное пополнение в семье.


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Это было преждевременно, это было нелегко…Но мы с сыночком справились! Не без помощи врачей, спасибо им за опытность, за наставления! Спасибо Юре, что почти все время был рядом! Теперь я мама на все 100 %!:) Теперь нас четверо)Я счастлива) P.S. Кстати, сначало я очень расстроилась, что роды начались на 36 неделе, никак не думала, что в апреле…Но теперь понимаю, что это и хорошо, если в 36 недель аж 3800 кг, то в 40 недель был бы вообще огромный вес! И девочки, которые на сносях, не могу не написать, берегите свое здоровье, не перемерзайте, меньше находитесь в большом скоплении людей, особенно тех, кто чихает и кашляет…Всем удачи!😘

Публикация от Татьяна Шпилька (Сирица) (@tetisirini)


Попробуйте и вы обрести свое счастье! Для этого нужно всего лишь заполнить анкету на сайте, а дальше судьба решит все за вас.

Video: «Наречена для тата»-3: кастинг нового сезона

Кастинг на Наречена для тата 3 сезон уже начался. Как принять участие в программе и попасть на кастинг реалити шоу Наречена для тата 3 сезон?

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