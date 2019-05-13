Проект «Наречена для тата» продолжает помогать одиноким сердцам! Вы мечтаете о счастливой крепкой семье? Заполняйте анкету и приходите на кастинг 3 сезона реалити-шоу «Наречена для тата». Подробнее читайте в материале.

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Встретить любовь на проекте реально! Доказательством стали участники «Наречена для тата»-1 – Таня и Юра. Пара осенью в 2018 году узаконила свои отношения, а в прошлом месяце случилось долгожданное пополнение в семье.



Попробуйте и вы обрести свое счастье! Для этого нужно всего лишь заполнить анкету на сайте, а дальше судьба решит все за вас.

Video: «Наречена для тата»-3: кастинг нового сезона Кастинг на Наречена для тата 3 сезон уже начался. Как принять участие в программе и попасть на кастинг реалити шоу Наречена для тата 3 сезон?

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