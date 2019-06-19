На думку Тетяни Шпильки, учасниці «Наречена для тата», заповнюючи анкету для участі в реаліті-шоу, важливо все добре зважити. У дівчини склалася гарна історія кохання, але якби проєкт з’явився у її житті років 5 тому, то вона навіть не заповнила би анкету. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Наречена для тата»: ексклюзивне інтерв’ю з Тетяною Шпилькою



Припустимо, що зараз наша читачка сидить і думає: заповнювати їй анкету чи ні. Як ви думаєте, чи варто це робити?

Тут треба, щоб людина все зважила. Необхідно вирішити, наскільки є потреба у стосунках. Яка мета участі у проєкті «Наречена для тата»? Всі ми розуміємо, що начебто усі йдуть по кохання, але все одно з різними цілями. Я йшла на проєкт виключно по світлі почуття. Юра і вірив у те, що можна зустріти свою людину, і одночасно не вірив. Просто вирішив ризикнути. Для нього це було взагалі важче, ніж мені. У будь-якому випадку ми обидва поставилися до цього дуже серйозно.

Перед початком проєкту виникали сумніви, чи варто взагалі брати участь в «Наречена для тата»?

Перед початком проєкту дійсно виникали думки про те, щоб і не брати участі в ньому зовсім, думала: «Краще десь спокійно проведу відпустку. Навіщо ці нерви? Та й незрозуміло, куди влізу». Різні думки були. Пам’ятаю момент, коли мене везли до Юри. Боже, я, напевно, посивіла. Це дуже хвилююче! Особливо коли ти дійсно серйозно до цього ставишся. Тому заповнювати чи не заповнювати анкету – повинна відчути сама дівчина. Чи потрібно їй це. Ви розумієте, ми два роки з Юрою. Якби це сталося років п’ять тому, я б не заповнила анкету. Тоді мені це не було потрібно. Настав момент, коли всередині щось йокнуло, щось десь підказало рішення. Це така доля! Тому, якщо хтось захоче, вважатиме за потрібне і в душі з’явиться відчуття «це мені потрібно, я спробую» – тоді заповнюйте. Все-таки, знаєте, під лежачий камінь вода не тече. Якщо у житті все набридло, нічого нового не відбувається, якщо хочеться емоцій – ризикуйте. Моя думка така: не складеться з героєм – все одно люди тебе побачать по телевізору, можливо, серед них знайдеться гарний чоловік, якому ти сподобаєшся. Чому б і ні? Гарний happy end може і так прийти у життя. Будьте сміливішими, ризикуйте, при цьому ставтеся серйозно до проєкту.

Більше на тему: «Наречена для тата»-3: кастинг нового сезону

Ризикувати теж потрібно розсудливо, адже в проєкті беруть участь і діти.

Дійсно! «Наречена для тата» – реаліті-шоу, де присутні діти. За що я особисто найбільше хвилювалася. Це не жарти, тут аби «ха-ха» не вийде. Для маленьких діток це дуже багато значить, адже вони звикають до людей. Для них будь-який момент може стати зайвою травмою. Тому краще добре все зважте і не забувайте про відповідальність за маленьких героїв реаліті-шоу.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ