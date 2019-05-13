«Наречена для тата»-3: кастинг нового сезону
Проект «Наречена для тата» продовжує допомагати самотнім серцям! Ви мрієте про щасливу міцну сім’ю? Заповнюйте анкету та приходьте на кастинг 3 сезону реаліті-шоу «Наречена для тата». Детальніше читайте в матеріалі.
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Зустріти кохання на проекті реально! Доказом цьому стали учасники «Наречена для тата»-1 – Таня і Юра. Пара восени 2018 року узаконила свої стосунки, а минулого місяця сталося довгоочікуване поповнення у родині.
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Это было преждевременно, это было нелегко…Но мы с сыночком справились! Не без помощи врачей, спасибо им за опытность, за наставления! Спасибо Юре, что почти все время был рядом! Теперь я мама на все 100 %!:) Теперь нас четверо)Я счастлива) P.S. Кстати, сначало я очень расстроилась, что роды начались на 36 неделе, никак не думала, что в апреле…Но теперь понимаю, что это и хорошо, если в 36 недель аж 3800 кг, то в 40 недель был бы вообще огромный вес! И девочки, которые на сносях, не могу не написать, берегите свое здоровье, не перемерзайте, меньше находитесь в большом скоплении людей, особенно тех, кто чихает и кашляет…Всем удачи!😘
Спробуйте і ви знайти своє щастя! Для цього потрібно всього лише заповнити анкету на сайті, а далі доля вирішить усе за вас.