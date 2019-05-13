Проект «Наречена для тата» продовжує допомагати самотнім серцям! Ви мрієте про щасливу міцну сім’ю? Заповнюйте анкету та приходьте на кастинг 3 сезону реаліті-шоу «Наречена для тата». Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Життя Тані Сириці та Юри Шпільки після проекту «Наречена для тата»

Зустріти кохання на проекті реально! Доказом цьому стали учасники «Наречена для тата»-1 – Таня і Юра. Пара восени 2018 року узаконила свої стосунки, а минулого місяця сталося довгоочікуване поповнення у родині.

Спробуйте і ви знайти своє щастя! Для цього потрібно всього лише заповнити анкету на сайті, а далі доля вирішить усе за вас.

Video: «Наречена для тата»-3: кастинг нового сезону Кастинг на Наречена для тата 3 сезон вже розпочався. Як взяти участь в програмі і потрапити на кастинг реаліті шоу Наречена для тата 3 сезон?

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ