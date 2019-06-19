Татьяна Шпилька пришла на реалити-шоу «Наречена для тата» с сильным желанием встретить любовь. По мнению девушки, если решение принять участие в проекте взвешенное и имеет благую цель, то вас ждет happy end. Для пары Юры и Тани участие в реалити стало судьбоносным. Подробнее читайте в интервью с самой счастливой участницей «Наречена для тата».

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Расскажите о том, что изменилось в вашей жизни за последнее время. У вас появился малыш Артурчик, вы стали счастливой мамой. Какие перемены пришли со всем этим?

Характер немного изменился. Раньше я была просто доброй и светлой девочкой, а после рождения Артурчика стала взрослее и женственнее. К слову (может это странно прозвучит, я думаю, такое у многих мамочек), появился страх за свою жизнь. Когда рождается ребенок, ты понимаешь, что есть большая ответственность. Я должна быть здорова, всегда при хорошем настроении. Нужно воспитать ребенка, поднять его на ноги. За малыша есть постоянный страх. Много раз подбегаешь и смотришь, как он там. Общалась с подружками-мамочками, они переживали аналогичные моменты. Больше появилось страха, беспокойства, чтобы все было хорошо с ребенком и с тобой.

Если бы вы не участвовали в проекте, думаете, встретили бы Юрия?

Ну вообще, как уже говорили нам многие подписчики, проект был создан будто бы под нас. Если честно, то мне самой так кажется. Потому что у нас с Юрой все как-то случилось судьбоносно. Мы абсолютно из разных уголков Украины, а встретились в центральной Украине. Наверное, так надо было, мы очень быстро сошлись. Я никогда не принимала, не осуществляла таких быстрых решений: бросить все, кардинально поменять жизнь, переехать. Понятие было, что меня ждет большая ответственность, что есть ребенок. Но все-таки я рискнула и, как видите, не зря. У нас семья, двое прекрасных деток!

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Насчет того, встретились ли бы мы без проекта «Наречена для тата», то мы думали об этом. Ну, если бы он пришел ко мне на работу и увидел меня там, или я его. Юра говорит, что, наверное, как всегда, был бы без настроения. Тогда я работала в большом строительном гипермаркете. «Я бы пока к тебе дошел, то уже бы распсиховался. Ты бы сказала, что я нервный», – вот, что он мне говорит. На этом бы и разошлись. Поэтому кто его знает. Мы считаем проект нашей судьбой. Будто бы действительно нас привели друг к другу, познакомили, а дальше мы уже своими силами, нашими разговорами, нашими понятиями строили отношения.

Тань, как Юрчик отнесся к новости о братике? Какова его первая реакция?

Когда мы начали все вместе жить, все уже раз сто думали, что я беременна. Говорили: «Давайте Юрчику братика или сестричку». Ну, сестричку больше желали. По Юрчику было заметно, что эти пожелания ему не очень нравились, из-за чего я очень переживала. Понимала, что ребенок уже взрослый и он столько лет прожил один, а тут появится младшенький. Понятное дело, что могла появиться ревность и все такое. Юрчик смотрел раз двадцать мультик «Босс-молокосос». Считаю, что он создан именно для старших деток. Чтобы они перестали переживать. Да, кажется, что все будут крутиться только над маленьким, маленький забирает много сил. Постоянно плачет, постоянно надо с ним быть. Но потом старший ребенок без него жить не сможет.

Юрчику мы сначала ничего не говорили. Сказали перед поездкой в Черкассы на УЗИ. Ехали узнавать пол ребенка. Вот тогда мы сказали, что у него будет братик или сестричка. Он в принципе адекватно отреагировал, радостно принял эту новость. Когда на УЗИ они зашли вместе с Юрой и он увидел, начал комментировать: «О, пальчики! О, ножки!». Ему это было интересно. Когда с роддома меня забирали, он радостно меня встретил. Все-таки лучше, когда есть братик. Артурчик подрастет, они станут опорой друг для друга. Юрчик – старший брат. Он будет наставлять младшенького и направлять в жизни.

Смотря выпуски «Наречена для тата», можно сделать вывод, что вашему мужу не очень нравились соцсети. Вы являетесь активным пользователем Instagram, как ему ваше увлечение?

Он раньше не обитал в социальных сетях. Не сильно они его интересовали, да и времени не было. Со мной Юра больше раскрылся насчет этой темы, больше к ним привык, больше узнал. Допустим, YouTube-канал, по сути, он и ведет. Ему нравится монтировать, высказывать свое мнение. Слышать слова поддержки, разные мнения. Можно сказать, что это его хобби. В Instagram его, конечно же, нет, но мы с ним вместе выбираем фотографии, которые я публикую. Даю ему предварительно почитать сам пост. Даже если не видел, как я публикую, сам находит. Говорит: «Видел, ты фото выставила, написала там все». Он следит, смотрит (смеется. – Прим. ред.). Поэтому никаких проблем у нас с этим нет.

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Интересно ли вам после пройденного этапа смотреть новый сезон «Наречена для тата»? Будете смотреть?

Я думаю, будем. Конечно же, нам интересно! Будем переживать за новых героев всей семьей. Хочется, чтобы был happy end, чтобы их было побольше, а в конце результатом стало создание новых семей.

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