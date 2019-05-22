«Наречена для тата»: Татьяна Шпилька о рождении малыша

Первый сезон реалити-шоу «Наречена для тата» порадовал счастливым завершением. Проект познакомил друг с другом два любящих сердца – Татьяну Сирицу и Юрия Шпильку. Напоминаем, они поженились в прошлом году, а в этом – стали родителями. О рождении малыша Татьяны и Юрия читайте в материале.

На своей страничке в Instagram Татьяна рассказала, что согласно приложению, которое строило прогноз ее будущих родов, она должна была родить 18 мая. Девушка рада, что роды были преждевременными. Почему? Просто она не успела нормально испугаться и запаниковать, и из-за этого чувствует облегчение:

«Я постоянно заглядывала в это приложение. Смотрела, сколько дней до родов. Смотрю – 30 дней, и думаю: ну, ещё время есть. А что бы я чувствовала, если бы родила в срок? Вот это приближение – 3, 2, 1, 0. Зная свою переживательность, то я даже не представляю своих чувств».

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Сыну Татьяны уже 26 дней. Счастливая мама делиться, что она уже чувствует себя прекрасно!

Татьяна рассказала на своей страничке, что дата 26 апреля совсем для нее не случайна:

«26 апреля 2003 года в 01:00 умерла моя мама, 26 апреля 2019 года в 01:35 родился Артур. День печали теперь стал для меня светлым и радостным! Спасибо, мама».

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