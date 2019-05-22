«Наречена для тата»: Тетяна Шпилька про народження малюка

Перший сезон реаліті-шоу «Наречена для тата» порадував щасливим завершенням. Проект познайомив двох людей, які покохали один одного, – Тетяну Сирицю і Юрія Шпильку. Нагадуємо, вони одружилися торік, а цього року – стали батьками. Про народження малюка Тетяни і Юрія читайте в матеріалі.

На своїй сторінці в Instagram Тетяна розповіла, що згідно з додатком, який будував прогноз її майбутніх пологів, вона повинна була народити 18 травня. Дівчина рада, що пологи були передчасними. Чому? Просто вона не встигла нормально злякатися і запанікувати, через це відчуває полегшення:

«Я постійно заглядала у цей додаток. Дивилася, скільки днів до пологів. Дивлюся – 30 днів, і думаю: ну, ще час є. А що б я відчувала, якби народила у строк? Ось це наближення – 3, 2, 1, 0. Знаючи свою здатність перехвильовуватись, я навіть не уявляю своїх почуттів».

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Синові Тетяни вже 26 днів. Щаслива мама ділитися, що вона вже почувається прекрасно!

Тетяна розповіла на своїй сторінці, що дата 26 квітня зовсім для неї не випадкова:

«26 квітня 2003 року о 01:00 померла моя мама, 26 квітня 2019 року о 01:35 народився Артур. День печалі тепер став для мене світлим і радісним! Дякую, мамо».

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