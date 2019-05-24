Когда ожидать магнитные бури в мае 2019 и как уберечь себя от плохого самочувствия? Это интересует почти каждого, а особенно метеозависимых людей. Чтобы помочь вам защитить свой организм, участники «Битвы экстрасенсов» подготовили график магнитных бурь на май 2019 года. А актриса сериала «Зоя» Юлия Бернгардт рассказала, как она сохраняет свое здоровье.

Магнитные бури происходят из-за сильных волновых ударов от вспышек на Солнце. Такие колебания вызывают самые разные последствия у человека, пагубно влияя на его организм. Чтобы уберечь свое здоровье, нужно знать график магнитных бурь.

Прогноз магнитных бурь на май 2019 года

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5 мая

Колебания средней силы приходятся на 5 мая. Эта буря продлится всего один день, но будет весьма неприятна для метеозависимых людей. Может сильно разболеться голова, нарушиться работа сердечно-сосудистой системы, появиться упадок сил.

11–17 мая

Сильную магнитную бурю следует ожидать именно в этот период. Активность на поверхности Солнца достигает пика, поэтому нужно опасаться влияния магнитных бурь в мае 2019 года. В эти дни лучше оставаться дома, а не напрягаться на работе. Метеоудар повлияет на людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

20–25 мая

Ожидается еще одна магнитная буря, но менее активная. Метеозависимые люди столкнутся с ухудшением самочувствия и подавленностью. Самые распространенные симптомы в период магнитных бурь в мае — высокая раздражительность, агрессивность, усталость.

28 мая

Вспышку мощных магнитных колебаний нужно ожидать 28 мая. Магнитная буря повлияет не только на человеческий организм, но и на технику. Поэтому возможен сбой в работе мобильной связи. На этот раз в группу риска попадут в основном люди пожилого возраста. Но всем остальным стоит быть бдительными и не забывать о своем здоровье.

Рекомендации врачей касательно магнитных бурь в мае 2019 года:

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Избегать стрессовых ситуаций на работе и дома.

Тяжелую работу лучше перенести на более удачные дни, в период магнитных бурь нужно отдыхать.

Часто гулять на свежем воздухе, но избегать физических нагрузок.

Следить за питанием: употребляйть рыбу, бобовые, орехи, свежие овощи и фрукты. Также нужно пить витамины для улучшения иммунитета.

Не забывать про водный баланс

Не употреблать кофе, газированные напитки и алкоголь.

Актриса сериала «Зоя» Юлия Бернгардт не сильно поддается влиянию магнитных бурь. Девушка рассказала, как легко сохраняет свое здоровье:

«Бывает, реагирую на Луну, тогда у меня бессонница наступает. Упадок сил чувствую, но на помощь приходит второе дыхание! Вообще, витамины и прогулки по сосновому лесу или по морю — мое спасение! А еще я получаю энергию от людей, которые просто так могут сказать доброе слово».

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