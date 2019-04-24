Лунный календарь стрижек на май 2019 года поможет вам сделать новую прическу в самый благоприятный день. Чтобы добиться хорошего результата, необходимо учитывать фазу Луны в мае 2019 года. В материале от экстрасенса Ярославы Федоровой вы узнаете, в какие дни мая лучше всего стричься и менять прическу.

Ближе к лету каждая девушка хочет подготовить свои волосы к новой поре. Кто-то убирает длину, а кто-то кардинально прибегает к перевоплощению. Однако стоит учитывать, что в мае благоприятных дней для смены образа не так много, как хотелось бы. Поэтому подготовиться к походу в парикмахерскую нужно заранее. Более того, волосы являются носителем вашей энергетики и источником силы. Если состричь их в неправильный или неподходящий день, то можно избавиться от всех положительных эмоций. А чтобы усилить уровень своей гармонии, изменить энергетику в лучшую сторону, то стригите локоны согласно лунному календарю на май 2019 года.

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Благоприятные дни для стрижки в мае 2019 года

Стричься либо экспериментировать со стрижкой можно в такие даты мая: 06, 07, 13, 15 и 16. Покраска волос особенно удастся (цвет будет долго держаться на волосах) в период растущей Луны, а именно с 16 по 18 мая.

Неблагоприятные дни для стрижки в мае 2019 года

Воздержаться от стрижек в мае 2019 года следует в такие даты: 19, 20, 21, 22, 23 и 24. В эти дни Луна будет в Стрельце и Козероге. Если экспериментировать в эти дни, то волосы станут непослушными и ломкими. Покраска не оправдает всех ожиданий, а цвет неравномерно смоется.

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Нейтральные дни для стрижки в мае 2019 года

Стрижка 1, 2, 3, 4, 5 мая, а также с 25 до конца месяца не даст особо никаких изменений. Многое будет зависеть от вашего энергетического поля. Насколько сильно вы будете совладать своими эмоциями, настолько и повлияет стрижка на вашу жизнь в следующем месяце. Эти дни нейтральные, поэтому стричься или нет, решать вам.

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