Евровидение-2019: Константин Томильченко поставил номер для участника от Азербайджана

В финале Евровидения также выступил певец и гитарист Chingiz, он же Чингиз Мустафаев. Композиция представителя от Азербайджана называется «Truth». Как прошло выступление – читайте в материале.

Евровидение 2019: смотреть онлайн-трансляцию финала от 18 мая 2019

Букмекеры прогнозируют Чингизу Мустафаеву седьмое место в турнирной таблице Евровидения-2019. Его песня «Truth» покорила сердца многих своей ритмичностью. Во время поставновки номера на сцене были даже использованы роботы.

Кстати, над постановкой номера Чингизу работала та же команда, которая сотрудничала с Джамалой, в том числе и Константин Томильченко. По мнению Сергея Притулы, именно конкурсанты от этой страны всегда вкладывают много сил в постановку, в работу над номером.

Высокий тембр исполнителя зрители называют трендовым и пророчат ему высокое место на Евровидении в этом году. Сбудутся ли эти предсказания – узнаем совсем скоро.

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