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Євробачення-2019: Костянтин Томільченко поставив номер для учасника від Азербайджану

19.05.2019

У фіналі Євробачення також виступив співак і гітарист Chingiz, він же Чингіз Мустафаєв. Композиція представника від Азербайджану називається «Truth». Як пройшов виступ – читайте в матеріалі.

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Чингиз Мустафаев

Букмекери прогнозують Чингізу Мустафаєву сьоме місце в турнірній таблиці Євробачення-2019. Його пісня «Truth» підкорила серця багатьох своєю ритмічністю. Під час поставновка номера на сцені були навіть використані роботи.

До речі, над постановкою номера Чингізу працювала та ж команда, яка співпрацювала з Джамалою, в тому числі і Костянтин Томільченко. На думку Сергія Притули, саме конкурсанти від цієї країни завжди вкладають багато сил в постановку, в роботу над номером.

Високий тембр виконавця глядачі називають трендовим і віщають йому високе місце на Євробаченні цього року. Чи збудуться ці прогнози – дізнаємося зовсім скоро.

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