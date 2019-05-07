В сериале «Дочки-матери» Наталья впервые за долгое время решится откровенно поговорить со своей дочерью Кристиной. Молодая девушка призналась, что встречается с главным хулиганом школы уже полгода. Конечно, мама была в шоке. Однако ей предстояло услышать еще более шокирующую новость…

Главная героиня сериала «Дочки-матери» Наталья никогда искренне не говорила со своей дочерью по душам. Властная женщина привыкла контролировать каждый шаг своего ребенка. Отличница Кристина хоть и слушалась маму, но мечтала о свободе.

Оказалось, что примерная дочь в свои 16 лет забеременела от мальчишки с плохой репутацией. Теперь есть только один вопрос: делать Кристине аборт или нет? Что же решит Наталья?

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Video: «Дочки-матери»: что ждет зрителей в новых сериях увлекательного сериала? Дочки-матери — 5, 6, 7, 8 серии на сайте СТБ уже 07.05.2019. О чем сюжет серий Дочки-матери читайте в анонсе

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