«Доньки-матері»: що чекає на глядачів у нових серіях захопливого серіалу?
07.05.2019
У серіалі «Доньки-матері» Наталя вперше за довгий час вирішить відверто поговорити зі своєю дочкою Христиною. Молода дівчина зізналася, що зустрічається з головним хуліганом школи вже півроку. Звичайно, мама була в шоці. Однак вона мала почути ще більш шокуючу новину…
Головна героїня серіалу «Доньки-матері» Наталія ніколи щиро не говорила зі своєю донькою. Владна жінка звикла контролювати кожен крок своєї дитини. Відмінниця Христина хоч і слухалася маму, але мріяла про свободу.
Виявилося, що слухняна донька у свої 16 років завагітніла від хлопця з поганою репутацією. Тепер є тільки одне питання: робити Христині аборт чи ні? Що ж вирішить Наталія?
Video: «Доньки-матері»: що чекає на глядачів у нових серіях захопливого серіалу?Доньки-матері - 5, 6, 7, 8 серії на сайті СТБ вже 07.05.2019. Про що сюжет серій Доньки-матері читайте в анонсі
Дивіться серіал «Доньки-матері» о 20:00 на телеканалі СТБ!
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