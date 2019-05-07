У серіалі «Доньки-матері» Наталя вперше за довгий час вирішить відверто поговорити зі своєю дочкою Христиною. Молода дівчина зізналася, що зустрічається з головним хуліганом школи вже півроку. Звичайно, мама була в шоці. Однак вона мала почути ще більш шокуючу новину…

Головна героїня серіалу «Доньки-матері» Наталія ніколи щиро не говорила зі своєю донькою. Владна жінка звикла контролювати кожен крок своєї дитини. Відмінниця Христина хоч і слухалася маму, але мріяла про свободу.

Виявилося, що слухняна донька у свої 16 років завагітніла від хлопця з поганою репутацією. Тепер є тільки одне питання: робити Христині аборт чи ні? Що ж вирішить Наталія?

Video: «Доньки-матері»: що чекає на глядачів у нових серіях захопливого серіалу? Доньки-матері - 5, 6, 7, 8 серії на сайті СТБ вже 07.05.2019. Про що сюжет серій Доньки-матері читайте в анонсі

Дивіться серіал «Доньки-матері» о 20:00 на телеканалі СТБ!

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