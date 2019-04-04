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Евровидение-2019: новые ставки букмекеров на победителя

04.04.2019

Букмекеры обнародовали новые ставки на победителя Евровидения-2019. Под номером 1 твердо держится представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Напоминаем, что по предыдущим прогнозам он также занимал лидирующую позицию. Подробнее о ставках на победителя читайте в материале.

евровидение 2019

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Организаторами конкурса обнародовано новые ставки на победителя международного конкурса. Букмекеры снова пророчат победу представителю от Нидерландов Дункану Лоуренсу с песней «Arcade».

Duncan Laurence – «Arcade»

Второе место пророчат певцу Сергею Лазареву, который представит на международном конкурсе Россию. Третья позиция досталась Луке Ханни, представителю Швейцарии. Напоминаем, что ранее под номером 3 был представитель Швеции Джон Лундвик, сейчас же артист опустился на пятое место.

Сергей Лазарев – «Scream»

Luca Hänni  – «She Got Me»

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Песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в следующем месяце – 14-го (первый полуфинал), 16-го (второй полуфинал) и 18 мая (финал).

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