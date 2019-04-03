Евровидение 2019: организаторы поменяли порядок оглашения результатов

Песенный конкурс преподносит все новые и новые сюрпризы. Организаторы Евровидения-2019 решили изменить порядок оглашения результатов в финале. Как теперь все будет происходить – читайте в материале.

В этом году оглашение победителя будет происходить немного иначе. Организаторы Евровидения-2019 решили заинтриговать зрителей еще больше и изменили порядок объявления смс-голосов.

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Сначала, как и раньше, национальные жюри всех стран отдаст свои голоса за наиболее понравившихся им конкурсантов. А потом, в зависимости от этого, будут оглашены голоса от зрителей. Именно в их очередность решили внести корективы.

Первыми назовут балы для страны, которая набрала меньше всего голосов от членов жюри, потом для тех, кто получил предпоследнее место и так далее. То есть, в самом конце мы узнаем как распределились голоса зрителей между конкурсантами, кто получил больше всего балов от национальных жюри.

Таким образом, конкурс Евровидение-2019 станет еще более интригующим. Смотрите первый полуфинал 14 мая, второй полуфинал – 16 мая, а финал вы сможете увидеть уже 18 мая на телеканале СТБ.

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