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Євробачення-2019: організатори змінили порядок оголошення результатів

16.05.2019

Пісенний конкурс дивує все новими і новими сюрпризами. Організатори Євробачення 2019 вирішили змінити порядок оголошення результатів у фіналі. Як тепер все відбуватиметься – читайте в матеріалі.

Дивитись онлайн Євробачення 2019 – другий півфінал від 16.05.2019

евровидение 2019

Цьогоріч оголошення переможця буде відбуватися трохи інакше. Організатори Євробачення-2019 вирішили заінтригувати глядачів ще більше і змінили порядок оголошення результатів голосування.

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Спочатку, як і раніше, національні журі всіх країн віддадуть свої голоси за конкурсантів, які їм сподобалися найбільше. А потім, залежно від цього, будуть оголошені голоси від глядачів. Саме в їх черговість вирішили внести корективи.

Першими назвуть бали для країни, яка набрала найменше голосів від членів журі, потім для тих, хто отримав передостаннє місце, і так далі. Тобто в самому кінці ми дізнаємося, як розподілилися голоси глядачів між конкурсантами, хто отримав найбільше балів від національних журі.

Таким чином, конкурс Євробачення-2019 стане ще більш інтригуючим. Дивіться другий півфінал  всже сьогодні 16 травня, а фінал 18 травня на телеканалі СТБ.

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