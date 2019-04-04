Букмекери оприлюднили нові ставки на переможця Євробачення-2019. Під номером 1 твердо тримається представник Нідерландів Дункан Лоуренс. Нагадуємо, що за попередніми прогнозами він також займав лідируючу позицію. Детальніше про ставки на переможця читайте в матеріалі.

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Організаторами конкурсу оприлюднено нові ставки на переможця міжнародного конкурсу. Букмекери знову пророкують перемогу представнику від Нідерландів Дункану Лоуренсу з піснею «Arcade».

Duncan Laurence – «Arcade»

Друге місце пророкують співакові Сергію Лазарєву, який представить на міжнародному конкурсі Росію. Третя позиція дісталася Луці Ханні, представнику Швейцарії. Нагадуємо, що раніше під номером 3 був представник Швеції Джон Лундвік, наразі артист опустився на п’яте місце.

Сергей Лазарев – «Scream»

Luca Hänni – «She Got Me»

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Пісенний конкурс Євробачення-2019 пройде наступного місяця – 14-го (перший півфінал), 16-го (другий півфінал) та 18 травня (фінал).

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