Когда ждать магнитных бурь в апреле 2019 года? Как уберечь свой организм от воздействия солнечных вспышек? Наверное, каждый метеозависимый человек интересуется этими вопросами. Помочь защитить свой организм и сохранить здоровье поможет победитель «Битвы экстрасенсов»-18 Каин Крамер.

В апреле 2019 года украинцев ждет множество магнитных бурь. В этот период даже устойчивые к изменениям в атмосфере люди почувствуют на себе влияние солнечных вспышек. Возможно, вы почувствуйте наличие головных болей, повышение или понижение давления. Однако сильного риска не наблюдается.

График магнитных бурь на апрель 2019 года

Незначительные колебания средней силы приходятся на 3 и 20 апреля. После этого солнечная активность немного утихнет.

Уже 7 апреля ожидается еще одна магнитная буря, но менее активная. Однако люди, которые чувствительны к изменениям в атмосфере, почувствуют их влияние. В этот период стоит следить за своим самочувствием.

Сильную магнитную бурю следует ожидать 18 апреля. Метеоудар может повлиять на людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

Полезные советы в дни магнитных бурь в апреле 2019 года

В период магнитных бурь не стоит заниматься активными видами спорта. Прежде всего обратите внимание на питание, откажитесь от тяжелой и бесполезной пищи. Не стоит перенасыщать организм токсинами. Следуйте определенным правилам, чтобы во время магнитных бурь в апреле иметь хорошее самочувствие:

Избегайте употребления алкоголя, кофе и вредной пищи.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Введите в свой рацион сезонные фрукты, овощи и пейте витамины для улучшения иммунитета.

Проветривайте помещение, в котором проводите много времени.

Избегайте стрессовых ситуаций.

Победитель «Битвы экстрасенсов»-18 Каин Крамер рекомендует следить за своим физическим состоянием. Жрец графической магии обращает внимание, что магнитные бури влияют на всех по-разному, поэтому к ним нужно готовиться заранее:

«Магнитные бури влияют на каждого и сказываются на здоровье. В такие периоды лучше отказаться от алкоголя и физической нагрузки. Ведь происходит скачок атмосферного давления и влияние энергетики Земли усиливается. Попробуйте посвятить себя медитации, организуйте пассивный отдых или день красоты. Пейте успокоительные чаи из мяты и мелиссы, которые помогут уменьшить влияние нестабильной атмосферы. Главное — максимально расслабиться и отдохнуть, как физически, так и душевно».

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