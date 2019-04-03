Коли чекати магнітних бур у квітні 2019 року? Як уберегти свій організм від впливу сонячних спалахів? Мабуть, кожна метеозалежна людина цікавиться цими запитаннями. Допомогти захистити свій організм та зберегти здоров’я допоможе переможець «Битви екстрасенсів»-18 Каїн Крамер.

У квітні 2019 року українців чекає безліч магнітних бур. У цей період навіть стійкі до змін в атмосфері люди відчують на собі вплив сонячних спалахів. Можлива наявність головних болів, підвищення або зниження тиску. Проте сильного ризику не буде.

Графік магнітних бур на квітень 2019 року

Незначні коливання середньої сили припадають на 3 і 20 квітня. Після цього сонячна активність трохи вщухне.

Уже 7 квітня очікується ще одна магнітна буря, але менш активна. Проте люди, які чутливі до змін в атмосфері, відчують її вплив. У цей день варто слідкувати за власним самопочуттям.

Сильну магнітну бурю варто очікувати 18 квітня. Метеоудар може вплинути на людей, які страждають від серцево-судинних захворювань.

Корисні поради у дні магнітних бур у квітні 2019 року

У період магнітних бур не варто займатися активними видами спорту. Перш за все звернуть увагу на харчування, відмовтесь від важкої та некорисної їжі. Не варто перенасичувати організм токсинами. Дотримуйтесь певних правил, щоб під час магнітних бур у квітні мати добре самопочуття:

Уникайте вживання алкоголю, кави та шкідливої їжі.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Введіть у свій раціон сезонні фрукти, овочі та пийте вітаміни для покращення імунітету.

Провітрюйте приміщення, в якому проводите багато часу.

Уникайте стресових ситуацій.

Переможець «Битви екстрасенсів»-18 Каїн Крамер рекомендує слідкувати за власним фізичним станом. Жрець графічної магії звертає увагу, що магнітні бурі впливають на всіх по-різному, тому до них потрібно готуватися заздалегідь:

«Магнітні бурі впливають на кожного і позначаються на здоров’ї. У такі періоди найкраще відмовитися від алкоголю та фізичного навантаження. Адже відбувається скачок атмосферного тиску і вплив енергетики Землі посилюється. Спробуйте присвятити себе медитації, організуйте пасивний відпочинок або день краси. Пийте заспокійливі чаї з м’яти та меліси, що допоможуть зменшити вплив нестабільної атмосфери. Головне — максимально розслабитися та відпочити, як фізично, так і душевно».

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