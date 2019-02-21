Ольга Сумская — актриса сериала «Крепостная» — снялась в новом клипе судьи «Х-фактор»-9 Олега Винника. Секс-символ украинского шоу-бизнеса представил чувственную песню «Роксолана». И участие Ольги Сумской в ​​видео музыканта очень символична. Чем заинтересует новый клип исполнителя? Примеряет ли на себя Ольга Сумская образ жены султана снова? Узнайте в материале!

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Одна из главных актрис масштабного сериала «Крепостная» Ольга Сумская появится в клипе Олега Винника «Роксолана». Драматическая композиция музыканта уже покорила сердца многих слушательниц. И вскоре судья «Х-фактор»-9 представит видеоработу на новый трек.

Известно, что в клипе расскажут истории девушек-Роксолан, которые работают и живут за границей. И появление Ольги Сумской совсем не случайно. Ведь известная актриса больше запомнилась зрителям в экранизации истории украинки в ​​Османской империи. И только Сумскую всегда ассоциируют с Роксоланой.

«Знала, что Олег Винник написал песню о Роксолане. Верю, что ее полюбит украинская аудитория. Ведь репертуар Винника сегодня поют все. А этот музыкальный трек особый, глубокий и очень драматичный. Я с большим удовольствием приняла участие в съемке», — прокомментировала Ольга Сумская.

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Напомним, в костюмированной мелодраме «Крепостная» звезда украинского кино сыграет одну из главных ролей. Зрители увидят любимую актрису в роли изысканной дамы 19 века и матери большого семейства — Софии Косач.

Не пропустите премьеру масштабного сериала «Крепостная» с участием Ольги Сумской. И, конечно, ждите премьеру нового клипа Олега Винника!

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