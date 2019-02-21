Ольга Сумська — акторка серіалу «Кріпосна» — знялася у новому кліпі судді «Х-фактор»-9 Олега Винника. Секс-символ українського шоу-бізнесу презентував чуттєву пісню «Роксолана». І участь Ольги Сумської у відео музиканта дуже символічна. Чим заінтригує новий кліп виконавця? Чи приміряє на себе Ольга Сумська образ дружини султана знову? Дізнайтеся у матеріалі!

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Одна з головних актрис масштабного серіалу «Кріпосна» Ольга Смуська з’явиться у кліпі Олега Винника «Роксолана». Драматична композиція музиканта вже підкорила серця багатьох слухачок. І незабаром суддя «Х-фактор»-9 презентуватиме відеороботу на новий трек.

Відомо, що у кліпі розповідатимуться історії дівчат-Роксолан, які працюють та живуть за кордоном. І поява Ольги Сумської зовсім не випадкова. Адже відома актриса найбільше запам’яталась глядачам в екранізації історії українки в Османській імперії. І тільки Сумську завжди ототожнюють з Роксоланою.

«Знала, що Олег Винник написав пісню про Роксолану. Вірю, що її полюбить українська аудиторія. Адже репертуар Винника сьогодні співають усі. А цей музичний трек особливий, глибокий та дуже драматичний. Я з великим задоволенням взяла участь у зйомці», — прокоментувала Ольга Сумська.

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Нагадаємо, у костюмованій мелодрамі «Кріпосна» зірка українського кіно зіграє одну з головних ролей. Глядачі побачать улюблену актрису в ролі вишуканої пані 19 століття та матері великого сімейства — Софії Косач.

Не пропустіть прем’єру масштабного серіалу «Кріпосна» за участі Ольги Сумської. І, звісно, чекайте на прем’єру нового кліпу Олега Винника!

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