Известна дата старта нового сезона самого справедливого и беспристрастного проекта «Один за всіх». 13 сезон выйдет на телеэкраны 3 февраля 2019 года и традиционно будет искать справедливость каждое воскресенье на телеканале СТБ.

Ведущий Михаил Присяжнюк еще в прошлом сезоне дал слово доводить начатое расследование до конца. Свои обещания он сдержал, и вместе с командой «Один за всіх» продолжает помогать тем, кто утратил надежду. В 13 сезоне зрителя ждут новые шокирующие и будоражащие кровь истории. Разбираться в них будут лучшие эксперты страны, среди которых психологи, адвокаты, врачи, а также заслуженные артисты Украины.

Проект «Один за всіх» продолжает добиваться правды и браться за непростые расследования. В отличие от других ток-шоу, где проблема заканчивается студийным обсуждением, команда «Один за всіх» следит за ходом дела тех, кто совершил преступление. На счету заслуг проекта — арест матери-убийцы, а также заключение отца-депутата, который голодом морил родного сына.

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Новый сезон подарит и много положительных эмоций, ведь снова возьмется за поиски без вести пропавших и сделает все возможное, чтобы воссоединить близких. Это удавалось и ранее, ведь проект нашел мать монаха, а также помог встретиться с родным братом онкобольному Саше.

Не пропустите уже в воскресенье, 3 февраля, старт 13 сезона проекта «Один за всіх».

Ведущий Михаил Присяжнюк станет еще непреклоннее, а новые резонансные расследования не оставят никого равнодушным.

Video: «Один за всіх»-13: дата старта нового сезона Когда стартует новый 13 сезон социального проекта Один за всіх? Дата старта Один за всіх 13 сезон уже известна

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