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«Один за всіх»-13: дата старту нового сезону

28.01.2019

Відома дата старту нового сезону найсправедливішого і неупередженого проекту «Один за всіх». 13 сезон вийде на телеекрани 3 лютого 2019 року і традиційно шукатиме справедливості щонеділі на телеканалі СТБ.

один за всіх

Ведучий Михайло Присяжнюк ще у минулому сезоні дав слово доводити почате розслідування до кінця. Свої обіцянки він дотримав, і разом із командою «Один за всіх» продовжує допомагати тим, хто втратив надію. У 13 сезоні глядача чекають нові шокуючі історії, від яких холоне кров. Розбиратися у них будуть найкращі експерти країни, серед яких психологи, адвокати, лікарі, а також заслужені артисти України.

один за всіх

Проект «Один за всіх» продовжує добиватися правди та братися за непрості розслідування. На відміну від інших ток-шоу, де проблема закінчується студійним обговоренням, команда «Один за всіх» стежить за ходом справи тих, хто скоїв злочин. На рахунку заслуг проекту арешт матері-вбивці, а також ув’язнення батька-депутата, який голодом заморив рідного сина.

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Новий сезон подарує і багато позитивних емоцій, адже знову візьметься за пошуки безвісти зниклих і зробить все можливе, щоб возз’єднати близьких. Це вдавалося і раніше, адже проект знайшов матір ченця, а також допоміг зустрітися з рідним братом онкохворому Сашкові.

Не пропустіть вже у неділю, 3 лютого, старт 13 сезону проекту «Один за всіх».
Ведучий Михайло Присяжнюк стане ще непохитнішим, а нові резонансні розслідування не залишать нікого байдужим.

Video: «Один за всіх»-13: дата старту нового сезону

Коли стартує новий 13 сезон соціального проекту Один за всіх? Дата старту Один за всіх 13 сезон вже відома

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