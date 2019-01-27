1 февраля в 20:00 состоится премьера детективного сериала «Загадка для Анны» с непревзойденной Дашей Трегубовой в главной роли. Зрители будут наблюдать, как женщина расследует сложные убийства и переживает массу личных проблем. В чем сходство и различие Даши Трегубовой с ее персонажем в «Загадке для Анны»? Узнайте в материале.

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Женский образ детектива редко встречаются в современном кино. Но такие картины всегда венчаются успехом. Отважные героини способны не только справляться с преступниками, но и противостоять стереотипам, не теряя женственности. Так в сериале «Загадке для Анны» борцом за справедливость стала Даша Трегубова.

Актриса играет Анну Кирееву — настоящий образец рассудительности и человечности. Создатели детективной картины часто сравнивают главную героиню и саму Дашу Трегубову. А что по этому поводу думает артистка?

«Анна мне нравится и импонирует как личность. Часто слышу, что мы с ней похожи. И в этом есть доля правды. Мы — честные, искренние в своих поступках и трудолюбивые. В первую очередь, Анна думает о других, а не о себе. Она старается сделать так, чтобы всем было хорошо», — делится Даша Трегубова.

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Главная героиня «Загадки для Анны» успешна в профессии и несчастлива в личной жизни. На фоне семейной драмы женщина расследует загадочное происшествие и продолжает служить закону.

«Анна в отличие от меня — интровер. Она держит свои эмоции в кулаке, как настоящий боец. Но даже сильная женщина может оказаться в плену душевных мук. При этом Анна не позволяет эмоциям брать верх над рациональностью. Я понимаю ее как женщину с личной драмой. Анна не может иметь детей, о которых мечтает. И этот ужас оставляет отпечаток на всей жизни следователя», — говорит Даша.

Video: Даша Трегубова — образец женственности среди детективов в юбке Даша Трегубова сыграла в детективном сериале на СТБ. Загадка для Анны - новый сериал в главной роли с Дашей Трегубовой

Не пропустите 1 фераля в 20:00 премьеру детективного сериала «Загадка для Анны» в главной роли с Дашей Трегубовой на телеканале СТБ!

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