Щоп’ятниці дивіться о 20:00 детективний серіал «Загадка для Анни» з неперевершеною Дашею Трегубовою в головній ролі. Глядачі спостерігатимуть, як жінка розслідує складні вбивства та переживає масу особистих проблем. У чому подібність та відмінність Даші Трегубової з її персонажем у «Загадці для Анни»? Дізнайтеся в матеріалі.

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Жіночий образ детектива рідко трапляється в сучасному кіно. Але такі картини завжди вінчаються успіхом. Відважні героїні здатні не лише впоратися зі злочинцями, а й протистояти стереотипам, не втрачаючи жіночності. Так в серіалі «Загадка для Анни» борцем за справедливість стала Даша Трегубова.

Актриса грає Анну Кірєєву — справжній взірець розважливості та людяності. Творці детективної картини часто порівнюють головну героїню і саму Дашу Трегубову. А що з цього приводу думає артистка?

«Анна мені подобається та імпонує як особистість. Часто чую, що ми з нею схожі. І в цьому є частка правди. Ми — чесні, щирі у своїх вчинках та працьовиті. Передусім Анна думає про інших, а не про себе. Вона намагається зробити так, щоб всім було добре», — ділиться Даша Трегубова.

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Головна героїня «Загадки для Анни» успішна в професії та нещаслива в особистому житті. На тлі сімейної драми жінка розслідує загадкову пригоду і продовжує служити закону.

«Анна на відміну від мене — інтроверт. Вона тримає свої емоції в кулаці, як справжній боєць. Але навіть сильна жінка може опинитися в полоні душевних мук. При цьому Анна не дозволяє емоціям брати верх над раціональністю. Я розумію її як жінку з особистою драмою. Анна не може мати дітей, про яких мріє. І цей жах залишає відбиток на всьому житті слідчої», — каже Даша.

Video: Даша Трегубова — взірець жіночності серед детективів у спідниці Даша Трегубова зіграла в детективному серіалі на СТБ. Загадка для Анни - новий серіал в головній ролі з Дашею Трегубовою

Не пропустіть о 20:00 детективний серіал «Загадка для Анни» з Дашею Трегубовою в головній ролі на телеканалі СТБ!

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