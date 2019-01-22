Руслан Квинта прокомментировал решение TAYANNA

Музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение-2019 высказал свое мнение о решении главной претендентки на победу — TAYANNA. Напомним, певица сообщила о том, что не будет принимать участие в конкурсе. Как прокомментировал отказ музыкальный продюсер Нацотбора-2019 Руслан Квинта – читайте в материале.

О решении TAYANNA Руслан Квинта узнал поздно вечером от менеджмента исполнительницы. Безусловно, эта новость стала неожиданной не только для поклонников певицы, но и для всей команды Национального отбора-2019. Также музыкальный продюсер отметил, что подобные новости сообщаются заблаговременно, а не за ночь до жеребьевки.

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Однако все предположения поклонников о конфликте или несправедливой конкуренции Руслан Квинта также опровергнул.

«Сразу хочу предупредить любые домыслы: никакого конфликта нет и никогда не было. Мы два года прекрасно сотрудничали. Третий год не стал исключением», – говорит продюсер.

С первого дня подачи заявки на участие в Нацотборе на Евровидение-2019 команды TAYANNA и Национального отбора работали слажено. Все детали обсуждались совместно. Именно поэтому решение бывшей конкурсантки стало неожиданным и волнительным.

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«Жаль, что я не услышал лично от TAYANNA о ее решении. Я ждал звонка, но это ее право, как сообщить об уходе. Я не могу и не буду заставлять ее участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2019», – заявил Руслан Квинта.

В скором времени на место певицы выберут нового конкурсанта. О замене сообщат в ближайшее время, обещает музыкальный продюсер.

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