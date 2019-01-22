В субботу, 9 февраля, в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ стартует главное музыкальное событие года – Национальный отбор на Евровидение-2019. Традиционно параллельно с телеэфиром в HD-качестве и с уникальным контентом во время рекламных пауз на официальных страницах СТБ в Facebook, Youtube и на сайте будет идти прямая трансляция отбора.

Ведущей эксклюзивных включений с бэкстейджа будет любимица зрителей Надежда Матвеева.

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«Я очень рада стать частью команды, которая создает главный музыкальный проект страны. Четвертый год подряд интерес к Национальному отбору растет и в Украине, и за ее пределами. Это конкурс, который пробуждает в людях гордость за свою страну и демонстрирует, как много у нас талантливых артистов и хорошей музыки. Я знаю, сколько эмоций прячется за тщательно отрепетированными выступлениями участников, и хочу показать вам все секреты, которые обычно остаются за кадром. Уверена, наши включения будут очень эмоциональными!» – делится впечатлениями Надя.

«Надя невероятно позитивна, открыта, умна и вовлечена во все, что делает. Ее многолетний опыт телеведущей позволяет легко найти подход к любой звезде. Мы поможем Наде максимально погрузиться в проект, чтобы во время трансляций с бэкстейджа она могла как можно больше рассказать зрителям об их любимых артистах и показать все, что не попало в основное шоу», – отмечает руководитель Национального отбора на Евровидение Наталья Франчук.

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Длительность трансляции с бэкстейджа в каждом прямом эфире составит один час – это четыре рекламных блока по 15 минут, включая перерыв на голосование.

«В этом году у нас не будет часового перерыва. Но, как показала практика, целый час и не нужен, так как желание поддержать своего участника у зрителя возникает в первые 12–15 минут перерыва на голосование. Тогда же мы и получаем 100% голосов. Судьи уже после выступления всех артистов четко понимают, кто сегодня является их фаворитом, поэтому выставлять оценки более оперативно им также не составит труда», – комментирует изменения Наталья Франчук.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора – 2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Члены жюри: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

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