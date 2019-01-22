У суботу, 9 лютого, в прямому ефірі на телеканалах СТБ та UA: ПЕРШИЙ стартує головна музична подія року – Національний відбір на Євробачення-2019. Традиційно паралельно з телеефіром в HD-якості та з унікальним контентом під час рекламних пауз на офіційних сторінках СТБ у Facebook, Youtube і на сайті відбудеться пряма трансляція відбору.

Ведучою ексклюзивних включень з бекстейджу стала улюблениця глядачів Надія Матвєєва.

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«Я дуже рада стати частиною команди, яка створює головний музичний проект країни. Четвертий рік поспіль інтерес до Національного відбору зростає і в Україні, і за її межами. Це конкурс, який пробуджує в людях гордість за свою країну та демонструє, як багато у нас талановитих артистів і гарної музики. Я знаю, скільки емоцій ховається за ретельно підготовленими виступами учасників, і хочу показати вам всі секрети, які зазвичай лишаються за кадром. Впевнена, наші включення будуть дуже емоційними!» – ділиться враженнями Надя.

«Надя неймовірно позитивна, відкрита, розумна та залучена в усе, що робить. Її багаторічний досвід телеведучої дозволяє легко знайти підхід до будь-якої зірки. Ми допоможемо Наді максимально зануритися в проект, аби під час трансляцій з бекстейджу вона могла якомога більше розповісти глядачам про їхніх улюблених артистів і показати все, що не потрапило до основного шоу», – зазначає керівник Національного відбору на Євробачення Наталя Франчук.

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Тривалість трансляції з бекстейджу в кожному прямому ефірі становитиме одну годину – це чотири рекламні блоки по 15 хвилин включно з перервою на голосування.

«Цього року у нас не буде годинної перерви. Але, як показала практика, ціла година і не потрібна, тому що бажання підтримати свого учасника у глядача виникає в перші 12–15 хвилин перерви на голосування. Тоді ми й отримуємо 100% голосів. Судді вже після виступу всіх артистів чітко розуміють, хто сьогодні є їхнім фаворитом, тому виставляти оцінки більш оперативно їм також буде нескладно», – коментує зміни Наталя Франчук.

Нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору – 2019 пройдуть 9, 16 (півфінали) і 23 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

Члени журі: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

Музичний продюсер Національного відбору – Руслан Квінта.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

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