Руслан Квінта прокоментував рішення TAYANNA

Музичний продюсер Національного відбору на Євробачення-2019 висловив свою думку щодо рішення головної претендентки на перемогу — TAYANNA. Нагадаємо, співачка повідомила про те, що не братиме участі у конкурсі. Як прокоментував відмову музичний продюсер Нацвідбору-2019 Руслан Квінта — читайте в матеріалі.

Про рішення TAYANNA Руслан Квінта дізнався пізно ввечері від менеджменту виконавиці. Безумовно, ця новина стала несподіваною не лише для прихильників співачки, а й для всієї команди Національного відбору-2019. Також музичний продюсер зазначив, що подібні новини повідомляються завчасно, а не за ніч до жеребкування.

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Однак всі припущення шанувальників про конфлікт або несправедливу конкуренцію Руслан Квінта також спростував.

«Відразу хочу спростувати будь-які домисли: ніякого конфлікту немає і ніколи не було. Ми два роки прекрасно співпрацювали. Третій рік не став винятком», — каже продюсер.

З першого дня подачі заявки на участь у Нацвідборі на Євробачення-2019 команди TAYANNA і Національного відбору працювали злагоджено. Всі деталі обговорювалися спільно. Саме тому рішення колишньої конкурсантки стало несподіваним і хвилюючим.

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«Шкода, що я не почув особисто від TAYANNA про її рішення. Я чекав дзвінка, але це її право, як повідомити про вихід. Я не можу і не буду змушувати її брати участь у Національному відборі на Євробачення-2019», — повідомив Руслан Квінта.

Незабаром на місце співачки оберуть нового конкурсанта. Про заміну повідомлять найближчим часом, обіцяє музичний продюсер.

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