До новогодней ночи осталось совсем немного, а каждая женщина хочет быть самой красивой! На витринах магазинов появляется все больше и больше праздничных нарядов но ты до сих пор сомневаешься, в чем именно блистать в новогоднюю ночь? Хочешь узнать, что советует надевать финалистка «Битвы экстрасенсов» Яролава Федорова? Тогда этот материал именно для тебя!

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В каких цветах встречать Новый год 2019

Как утверждают астрологи, наступающий год необходимо встречать в одежде определенного цвета, а именно: желтого, песочного, оливкового, золотистого, коричневого и кофейного. Нейтральные цвета – белый, кремовый, молочный тоже подходят. Важно, чтобы цвет одежды, которую вы выбрали для новогодней ночи был не очень ярким, а скорее мягким, приглушенным, пастельным.

Оставьте на следующий год платья с глубокими декольте, высокими разрезами и прозрачными тканями – такого Свинья не стерпит. Хозяйка года любит красивые вещи, но они должны быть утонченными и изысканными.

В каких украшениях встречать Новый год Свиньи 2019

Украшения к наряду можно выбирать менее скромные. Откровенную пестрость Свинья воспринимает. Остановите свой выбор и на изящных ювелирных изделиях, которые будут гармонично подобранные к общему наряду.

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А вот финалистка 5-го сезона «Битвы экстрасенсов» Яролава Федорова точно знает, как быть восхитительной и желанной в эту новогоднюю ночь:

«2019 – год Желтой земляной свиньи, поэтому при выборе цвета для наряда отдайте предпочтение теплым оттенкам золотого, терракотового и коричневого цветов. Не лишним будем и обратить внимание на ткань, желательно выбрать одежду из натуральных материалов: теплый и уютный трикотаж, шерсть, а для более изысканных вариантов шелк или бархат. Свинка – это животное склонное к чрезмерности, поэтому не скромничайте в выборе украшений, которые подчеркнут не только вашу красоту, но и укажут на вашу индивидуальность.

Обязательно обильно украсьте ваш дом к празднику, только, еще раз напоминаю, используйте больше натуральных украшений (желуди, каштаны, апельсины, яблоки, веточки деревьев) – проявите фантазию, и покровитель года обязательно оценит ваши старания».

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