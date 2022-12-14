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Любовный гороскоп на декабрь 2022 года

14.12.2022

Читайте астрологический прогноз в сфере любовных отношений на декабрь 2022 года. Что ждет представителей каждого знака зодиака в личной жизни в декабре  — узнайте в любовном гороскопе от Хаяла Алекперова.  

Любовный гороскоп на декабрь 2022: предсказания по знакам зодиака

Овны

Семейным Овнам стоит чаще прислушиваться к советам своей половинки. Именно ваш партнёр поможет избежать многих досадных ошибок, которые вы можете допустить из-за собственной невнимательности. 

Тельцы

В этом месяце звезды сулят Тельцам романтику. У одиноких сердец есть все шансы встретить свою любовь. Главное при этом — чаще соглашаться на спонтанные встречи с друзьями. Помните, что под лежачий вода не течет. 

Близнецы

Декабрь сулит Близнецам гармонию в отношениях. Представители знака легко смогут уладить давние конфликты и разногласия со своей половинкой. Но при этом Близнецам стоит проявить инициативу. Будьте уверены, партнер быстро ее подхватит. 

Раки

Декабрь для Раков — время перемен. Многие одинокие представители знака столкнутся с кардинальными изменениями в личной жизни. Вполне возможно, что романтическое знакомство застанет вас врасплох. 

Львы

В этот период многие семейные Львы столкнутся с разногласиями в отношениях. Любимый человек может не разделять ваши взгляды на те, или иные вещи. Но звезды советуют не обострять ситуацию. Не стоит быть категоричными и чересчур активно настаивать на своем.  Сейчас легко начать серьезный конфликт, а вот уладить его будет очень непросто. 

Девы

В этот период Девам предстоит немало внутренних изменений. Представители знака смогут разобраться в своих чувствах и понять, чего они хотят на самом деле. А такая определенность несомненно станет новым этапом в личной жизни и поможет уладить многие вещи. Совет звезд: позволить себе немного погрустить наедине со своими мыслями. Именно этот сплин станет началом перемен.  

Весы

В этот период семейные Весы могут столкнуться с небольшими трудностями в отношениях. Скорее всего, любимый человек будет поступать не так, как бы вам хотелось. Но при этом звезды советуют не начинать конфликт, а поговорить честно. Вполне вероятно, что глобальные цели вы видите одинаково. Просто по-разному подходите к их реализации. 

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Скорпионы 

В этом месяце одинокие Скорпионы могут чересчур увлечься ностальгией по былым отношениям. Но звезды советуют не наступать дважды на одни и те же грабли, чтобы не столкнуться с еще большим разочарованием. Помните, что сосредоточившись на прошлом, вы отказываетесь смотреть в будущее. 

Стрельцы

Чрезмерная категоричность Стрельцов в этот период будет главной преградой на пути к личному счастью. Так, одиноким сердцам звезды советуют быть мягче. Не стоит проявлять настойчивость уже на этапе знакомства. Ваша чрезмерная активность может оттолкнуть потенциального партнёра. 

Козероги

Не стоит вступать в споры с любимым человеком. Скорее всего, ваше упрямство спровоцирует серьезную ссору, уладить которую будет нелегко. Кроме того, есть большая вероятность, что именно точка зрения партнера в конечном итоге будет правильной. И прислушавшись к ней, вы примете верное решение. 

Водолеи

Звезды судят Водолеев романтические сюрпризы. Вполне вероятно, что вы получите от любимого человека тот презент, которого очень ждали. Совет звезд — позаботиться об ответном шаге со своей стороны. 

Рыбы 

В декабре многим Рыбам может показаться, что партнер во многом не соответствует их ожиданиям. Но прежде, чем устраивать разбирательства, вспомните, что ,скорее всего, любимый человек зеркалами ваше отношение. И если вам хочется что-то изменить, стоит начать с себя.  

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