Любовний гороскоп на грудень 2022: передбачення за знаками зодіаку

Любовний гороскоп на грудень 2022 року

Читайте астрологічний прогноз у сфері любовних стосунків на грудень 2022 року. Що чекає на представників кожного знака зодіаку в особистому житті у грудні — дізнайтеся в любовному гороскопі від Хаяла Алекперова.

Овни

Сімейним Овнам варто частіше прислухатися до порад своєї половинки. Саме ваш партнер допоможе уникнути багатьох прикрих помилок, яких ви можете припустити через власну неуважність.

Тельці

Цього місяця зірки обіцяють Тельцям романтику. Самотні серця мають усі шанси зустріти своє кохання. Головне при цьому частіше погоджуватися на спонтанні зустрічі з друзями. Пам’ятайте, що під лежачий камінь вода не тече.

Близнюки

Грудень обіцяє Близнюкам гармонію у стосунках. Представники знаку легко зможуть залагодити давні конфлікти та розбіжності зі своєю половинкою. Але при цьому Близнюкам варто проявити ініціативу. Будьте певні, що партнер швидко її підхопить.

Раки

Грудень для Раків – час змін. Багато самотніх представників знака зіткнуться з кардинальними змінами в особистому житті. Цілком можливо, що романтичне знайомство застане вас зненацька.

Леви

У цей період багато сімейних представників зіштовхнуться з розбіжностями у відносинах. Кохана людина може не розділяти ваші погляди на ті чи інші речі. Але зірки радять не загострювати ситуацію. Не варто бути категоричними і надто активно наполягати на своєму. Зараз легко розпочати серйозний конфлікт, а ось залагодити його буде дуже непросто.

Діви

У цей період на Дів чекає чимало внутрішніх змін. Представники знаку зможуть розібратися у своїх почуттях та зрозуміти, чого вони хочуть насправді. А така визначеність безсумнівно стане новим етапом у особистому житті та допоможе залагодити багато речей. Порада зірок: дозволити собі трохи побути наодинці зі своїми думками. Саме цей сплін стане початком змін.

Терези

У цей період сімейні Терези можуть зіткнутися з невеликими труднощами у відносинах. Швидше за все, кохана людина чинитиме не так, як би вам хотілося. Але при цьому зірки радять не розпочинати конфлікт, а поговорити відверто. Цілком можливо, що глобальні цілі ви бачите однаково. Просто по-різному підходьте до їхньої реалізації.

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Скорпіони

Цього місяця самотні Скорпіони можуть надто захопитися ностальгією за колишніми відносинами. Але зірки радять не наступати двічі на ті самі граблі, щоб не зіткнутися з ще більшим розчаруванням. Пам’ятайте, що, зосередившись на минулому, ви відмовляєтеся дивитися в майбутнє.

Стрільці

Надмірна категоричність Стрільців у цей період буде головною перепоною на шляху до особистого щастя. Так самотнім серцям зірки радять бути м’якшими. Не варто виявляти наполегливість вже на етапі знайомства. Ваша надмірна активність може відштовхнути потенційного партнера.

Козероги

Не варто вступати в суперечки з коханою людиною. Швидше за все, ваша впертість спровокує серйозну сварку, залагодити яку буде нелегко. Крім того, є велика ймовірність, що саме думка партнера в кінцевому підсумку буде правильною. І прислухавшись до неї, ви ухвалите правильне рішення.

Водолії

Зірки обіцяють Водоліям романтичні сюрпризи. Цілком ймовірно, що ви отримаєте від коханої людини той презент, на який дуже чекали. Порада зірок: подбати про крок у відповідь зі свого боку.

Риби

У грудні багатьом Рибам може здатися, що партнер багато в чому не відповідає їхнім очікуванням. Але перш, ніж влаштовувати сварки, згадайте, що, швидше за все, кохана людина дзеркалить ваше ставлення. І якщо вам хочеться щось змінити, варто почати із себе.

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