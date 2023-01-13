Посевание на Старый Новый год: когда, чем и как посевать

Когда, чем и как посевать на Старый Новый год?
Обряд посевания – одна из главных традиций празднования Старого Нового года, который украинцы отмечают в ночь с 13 на 14 января. В нашем материале мы расскажем, когда, чем и как следует посевать на Старый Новый год 2023. Кроме того, здесь вы найдете интересные стихи для посеваний, с которыми можно смело отправиться в гости к соседям, родным и близким.
Посевание на Старый Новый год – это давний обряд, который проводили наши предки, чтобы увеличить урожай в следующем году. Сейчас посевальщики преследуют другие цели, но традиции остаются традициями.
Когда посевают на Старый Новый год
Посевать начинают исключительно с утра 14 января. А делать это могут мальчики, парни и мужчины. С утра пораньше, объединившись в компании, они ходят по соседским домам и спрашивают разрешения на посевание. При себе у посевальщиков должны быть мешочки с любым зерном, например, пшеницей, ячменем, гречкой или рисом. Желая хозяевам всего самого лучшего, парни разбрасывают зерно по комнатам и читают светлые посевальные стихи. В качестве благодарности добрым молодцам выдают сладкую выпечку, конфеты, фрукты или немного денег. А после их ухода зерно нельзя подметать до самого заката.
Как правильно посевать:
- Нужно заранее приготовить зерно, чаще всего посевальщики использовали пшеницу, рожь, ячмень или гречку.
- Нельзя посевать голыми руками, по традиции, посевальщики обязательно должны быть в теплых рукавицах.
- Посевальщик входит в дом с двумя мешками: один для зерна, второй – для угощений.
- Чем раньше придет первый посевальщик, тем больше счастья, удачи и благополучия принесет он в дом.
- Зерно, которое рассыпали посевальщики, нельзя подметать до заката, иначе весь эффект от посевания сойдет на нет.
Посевалки на Старый Новый год 2023
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч півміха!
***
Сію радість я і сміх –
З Новим роком вас усіх!
Щедро посіваю житом –
На врожайне, тепле літо.
Ще посиплю і пшениці –
Хай вдаються паляниці.
Зійде зірка з висоти –
Господарю, пригости!
***
Ми прийшли вас посівати,
Щоб усіх пошанувати.
Сієм, сіємо зерном,
Новий рік щоб був з вином.
Від їди щоб стіл ломився,
Щоб і хліб не перевівся.
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя й радості бажаєм.
Щоб і дома, і на полі
Вам всього було доволі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
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