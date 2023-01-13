Посевание на Старый Новый год: когда, чем и как посевать

Когда, чем и как посевать на Старый Новый год?

Обряд посевания – одна из главных традиций празднования Старого Нового года, который украинцы отмечают в ночь с 13 на 14 января. В нашем материале мы расскажем, когда, чем и как следует посевать на Старый Новый год 2023. Кроме того, здесь вы найдете интересные стихи для посеваний, с которыми можно смело отправиться в гости к соседям, родным и близким.

Посевание на Старый Новый год – это давний обряд, который проводили наши предки, чтобы увеличить урожай в следующем году. Сейчас посевальщики преследуют другие цели, но традиции остаются традициями.

Когда посевают на Старый Новый год

Посевать начинают исключительно с утра 14 января. А делать это могут мальчики, парни и мужчины. С утра пораньше, объединившись в компании, они ходят по соседским домам и спрашивают разрешения на посевание. При себе у посевальщиков должны быть мешочки с любым зерном, например, пшеницей, ячменем, гречкой или рисом. Желая хозяевам всего самого лучшего, парни разбрасывают зерно по комнатам и читают светлые посевальные стихи. В качестве благодарности добрым молодцам выдают сладкую выпечку, конфеты, фрукты или немного денег. А после их ухода зерно нельзя подметать до самого заката.

Как правильно посевать:

Нужно заранее приготовить зерно, чаще всего посевальщики использовали пшеницу, рожь, ячмень или гречку.

Нельзя посевать голыми руками, по традиции, посевальщики обязательно должны быть в теплых рукавицах.

Посевальщик входит в дом с двумя мешками: один для зерна, второй – для угощений.

Чем раньше придет первый посевальщик, тем больше счастья, удачи и благополучия принесет он в дом.

Зерно, которое рассыпали посевальщики, нельзя подметать до заката, иначе весь эффект от посевания сойдет на нет.

Посевалки на Старый Новый год 2023

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

***

Сію радість я і сміх –

З Новим роком вас усіх!

Щедро посіваю житом –

На врожайне, тепле літо.

Ще посиплю і пшениці –

Хай вдаються паляниці.

Зійде зірка з висоти –

Господарю, пригости!

***

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з вином.

Від їди щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

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