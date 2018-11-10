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Телеканал СТБ / Лунный календарь на 2019 год: список удачных дней от Хаяла Алекперова

Лунный календарь на 2019 год: список удачных дней от Хаяла Алекперова

Телеканал СТБ

Каждая лунная фаза имеет на нас свое энергетическое воздействие. Чтобы жить в гармонии со Вселенной, наши предки старались подстроить свою жизнь под лунный календарь. Они выбирали самое оптимальное время для посева урожая, для заключения деловых сделок и даже для процедур, которые касаются личной гигиены, таких как стрижка волос, например. Со временем лунный календарь устарел, и теперь мы измеряем время по солнечному календарю. Но все-таки привязанность человечества к лунным циклам неоспорима. И если ориентироваться на лунные фазы, планируя свои бытовые, финансовые дела, то можно добиться хороших результатов. Потому один из самих сильных ясновидящих страны, экстрасенс и астролог Хаял Алекперов, подготовил для нас календарь удачных дней разных видов деятельности на 2019 год. 

лунный календарь 2019

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Удачные дни для начинаний в 2019 году

Это период, когда энергия луны увеличивается. Это время прогресса, приумножения и увеличения. К творческим людям в это время часто приходит вдохновение, многие ощущают прилив сил и энергии. Можно воспользоваться «помощью» растущей луны и в других сферах жизни. Если Вы решили накопить денег, то первую сумму лучше отложить в период растущей луны, чтобы Ваш достаток тоже возрастал. Если Вы хотите, чтобы ногти и волосы быстро росли, нужно их стричь на растущую луну. Также, если худой человек хочет поправиться, нужно перейти на соответствующую систему питания в период растущей луны.

В 2019 году фаза растущей луны наступит в такие периоды:

Январь: 06.01-20.01
Февраль: 06.02-18.02
Март: 07.03-20.03
Апрель: 06.04-18.04
Май: 06.05-18.05
Июнь: 04.06-16.06
Июль: 03.07-16.07
Август: 02.08-14.08
Сентябрь: 01.09-13.09
Октябрь: 29.09 –13.10
Ноябрь: 29.10 -11.11
Декабрь: 27.11 – 11.12, 27.12-31.12.

лунный календарь 2019

Лунный календарь для успехов в работе в 2019 году

Полнолуние – время максимального накопления луной энергии, и это соответственно влияет на человека. Так люди, которые страдают нервными расстройствами, могут ощущать беспокойство. Страдать от бессонницы будут те, кто не смог себя в чем-то реализовать, то есть нерастраченная энергия будет мешать им уснуть.

Но можно воспользоваться периодом полнолуния с пользой. Например, если хорошо сосредоточиться, Вы можете добиться больших успехов в работе, в творчестве. Ваш потенциал будет задействован в мыслительные процессы по полной — можно браться за реализацию новых планов, идей.

В 2019 году полнолуние наступит в такие дни:

Январь: 21.01
Февраль: 19.02
Март: 21.03
Апрель: 19.04
Май: 19.05
Июнь: 17.06
Июль: 17.07
Август: 15.08
Сентябрь: 14.09
Октябрь: 14.10
Ноябрь: 12.11
Декабрь: 12.12

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лунный календарь 2019

Лунный календарь для окончания дел в 2019 году

Убывающая Луна – удачное время для того, чтобы закончить начатые дела. Это период лунного цикла когда происходит энергетическое очищение. В этот период человеку лучше всего избавиться от вещей, которые ему мешают в жизни — например, отказаться от вредных привычек, или же заняться генеральной уборкой, убрать из дома все лишнее. Или же поставить точку в изживших себя отношениях. Также, этот период прекрасно подходит для очищения организма. А потому результаты диеты или правильного питания Не заставят себя ждать.

В этом году фаза убывающей луны в 2019 году наступает:

Январь: 01.01- 5.01
Февраль: 22.01 – 04.02, 20.02 -05.03
Март: 22.03-04.04
Апрель: 20.04 – 04.05
Май: 20.05-02.06
Июнь: 18.06-01.07
Июль: 18.07-31.07
Август: 16.08-19.08
Сентябрь: 15.09-27.09
Октябрь: 15.10-27.10
Ноябрь: 13.11 – 25.11
Декабрь: 13.12-25.12

лунный календарь 2019

Лунный календарь удачных дней для духовного развития 2019

Новолуние – очень нестабильный период . В это время не стоит принимать серьезных решений, вносить в свою жизнь кардинальные перемены. Исход ваших действий может оказаться неожиданным и, возможно, неудачным. Зато в этот период можно спокойно двигаться по течению, заниматься своим духовным развитием.

В 2019 году новолуние наступит в такие дни:

Январь: 06.01
Февраль: 05.02
Март: 06.03
Апрель: 05.04
Май: 05.05
Июнь: 03.06
Июль: 02.07
Август: 01.08
Сентябрь: 28.09
Октябрь: 28.10
Ноябрь: 26.11
Декабрь: 26.12

Вооружившись этими советами, вы всегда будете знать как лучше поступить в той или другой ситуации. Начало своего дела или продвижение по карьерной лестнице, любовные дела или духовное развитие – все в ваших руках, если вы знаете когда нужно начинать действовать. Удачи Вам в 2019 году!

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