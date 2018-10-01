1 июня организационный комитет «Ігор Нескорених» в Украине объявил имена 15 человек, которые в октябре этого года представят Украину на Invictus Games в австралийском Сиднее. В число участников сборной впервые вошли представители всех украинских оборонных институтов.

На соревнованиях в Сиднее, которые пройдут 20-27 октября, Украина соревноваться в шести спортивных дисциплинах:

Легкая атлетика (бег, толкание ядра, метание диска, прыжки в длину)

Александр Белобоков, Юрий Дмитренко, Богдан Оксентюк, Василий Омельченко, Александр Чалапчий, Виктор Шинкарук

Плавание (заплывы на 50 и 100 м вольным стилем, брассом и на спине)

Юрий Дмитренко, Владимир Король, Богдан Оксентюк, Денис Фищук, Виктор Шинкарук

Гребля на тренажере (1-минутный спринт и 4-минутная выносливость)

Александр Белобоков, Юрий Дмитренко, Андрей Усач, Александр Чалапчий, Сергей Ильницкий

Велоспорт на шоссе

Александр Зозуляк, Денис Фищук, Александр Чалапчий, Сергей Шимчак

Стрельба из лука

Александр Зозуляк, Майя Москвич, Андрей Усач, Сергей Шимчак

Пауэрлифтинг

Александр Гавриленко, Сергей Ильницкий, Евгений Олексенко

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Сборную Украины определяли из числа победителей и призеров Национальных «Ігор Нескорених» 2018, которые прошли в Киеве 12 мая, а также участников соревнований, которые оказались единственными спортсменами в своих категориях.

«Принять решение о том, кто попадет в сборную, было очень трудно. Ведь в финальном отборе участвовали победители национальных соревнований, то есть уже лучшие. В общем, конкуренция в этом году была очень серьезной. В прошлом году на Национальных «Играх» соревновались 106 участников, сейчас — 172, из которых 68 попали в финальный отбор, — рассказывает Оксана Горбач, координатор проекта «Ігор Нескорених» в Украине, — в сборную 2018 мы можем взять, в соответствии с квотой, выделенной для Украины, только 15 человек. Однако, несмотря на то, что в сборную попало только 15 участников, по моему мнению, все участники отбора победили и показали непокоренный дух украинских воинов. Всех хочу поблагодарить за участие и призываю продолжать заниматься спортом, вдохновляя своим примером других».

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Решение о включении участника в сборную принимала отборочная комиссия в составе тренеров национальной команды, представителей ветеранской общественности и организаторов. Кроме спортивного потенциала кандидатов, комиссия также оценивала их психологические качества – для этого с ними проводили личные собеседования, а также учитывали выводы врачей, учитывая высокие тренировочные нагрузки будущей команды.

Ключевым квалификационным условием участия в сборной было приобретение кандидатом травмы, заболевания или ранения во время или в результате исполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий на территории проведения АТО и в ходе миротворческих операций с участием Украины.

14 июня новоизбранная сборная впервые встретится в полном составе во время первых тренировочных сборов в Киеве. В течение 18-дневного лагеря участники команды вместе с тренерами и врачами разработают план дальнейшей подготовки к международным соревнованиям. Всего за время подготовки с июня по октябрь 2018 украинская сборная проведет три тренировочных лагеря, чтобы подойти к соревнованиям в наилучшей форме.

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В этом году в спортивных соревнованиях многое будет происходить для нашей сборной впервые. Так, украинская команда дебютирует в категориях «бег на колясках» и «ручной велосипед», в прыжках в длину, метании диска, а также примет участие в эстафете по плаванию.

Поздравляем участников сборной Украины с победой в отборе и благодарим всех, кто присоединился к движению «Ігор Нескорених» этого года!

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