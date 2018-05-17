В субботу киевский стадион «Пионер», Труханов остров и Бассейн ЦСК ВСУ принимали национальные «Ігри Нескорених»-2018 — финальный этап отбора в сборную, которая в этом году представит Украину на международных соревнованиях Invictus Games в Сиднее. Как прошло соревнование — читайте в материале.

Участниками соревнований стали 172 раненых украинских военнослужащих и ветераны, которые решали судьбу 60 медалей в восьми видах спорта — беге, велогонках, гребле на тренажерах, пауэрлифтинге, плавании, прыжках в длину, стрельбе из лука и толкании ядра. Каждая из медалей — билет в число кандидатов, из которых уже 1 июня выберут 15 участников сборной. Именно они и поедут в октябре в Сидней представлять Украину на «Іграх Нескорених»-2018.

В этом году церемонию награждения своим визитом почтил Президент Украины Петр Порошенко. Вместе с призерами Invictus Games – 2017 в Торонто Екатериной Михайловой и Александром Писаренко он поздравил и вручил медали победителям. В обращении к участникам соревнований Президент отметил несгибаемый дух украинских воинов и объявил о создании новой системы реабилитации для украинских военнослужащих и ветеранов. Соответствующий указ Глава государства подписал непосредственно на церемонии.

Национальные «Ігри Нескорених» проходят в Киеве уже во второй раз. Напомним, в прошлом году Украина выбирала свою первую сборную после официального приглашения принять участие в Invictus Games. В сентябре 2017 года украинская команда в составе 15 участников успешно выступила на своих первых соревнованиях в Торонто, завоевав 14 медалей.

На второй год национальные «Ігри Нескорених» переросли из соревнований в целое движение, которое объединяет тысячи людей по всей стране. Сегодня многие из ветеранов и военнослужащих приехали сюда даже не ради победы, а чтобы встретиться со своими собратьями, которых долго не видели, провести день в кругу друзей и единомышленников.

Специально для гостей соревнований на территории стадиона «Пионер» были оснащены спортивно-развлекательные площадки, где все желающие могли попробовать свои силы в кроссфите или сыграть в волейбол сидя с опытными спортсменами из сборной Украины 2017 года. Многие зрители и участники вместе с семьями и друзьями даже обустраивали небольшие пикники в парке на территории стадиона.

«Наша цель — привлечь как можно больше наших травмированных воинов к занятиям спортом и поддержать их в возвращении к гражданской жизни, и такая дружеская и семейная атмосфера на Играх — лучший способ это сделать», — рассказывает Оксана Горбач, представитель Центра стратегических коммуникаций StratCom Ukraine и координатор проекта «Ігри Нескорених» в Украине.

Проведению национальных соревнований уже традиционно предшествовали еще два этапа отбора — регистрация на сайте и спортивные тестирования в Киеве, Львове и Одессе. Во время тестирования участники попробовали себя во всех дисциплинах из программы Игр и выбрали для себя самые подходящие, чтобы начать целевую подготовку к финальным соревнованиям. Всего в этом году на участие в отборе в сборную зарегистрировались 355 кандидатов со всей Украины — вдвое больше, чем в 2017-м.

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