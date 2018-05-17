В суботу київський стадіон «Піонер», Труханів острів та Басейн ЦСК ЗСУ приймали національні «Ігри Нескорених»-2018 — фінальний етап відбору в збірну, яка цього року представить Україну на міжнародних змаганнях Invictus Games в Сіднеї. Як пройшло змагання — читайте в матеріалі.

Учасниками змагань стали 172 поранені українські військовослужбовці та ветерани, які вирішували долю 60 медалей у восьми видах спорту — бігу, велоперегонах, веслуванні на тренажерах, пауерліфтингу, плаванні, стрибках у довжину, стрільбі з лука та штовханні ядра. Кожна з медалей — квиток в число кандидатів, з яких вже 1 червня виберуть 15 учасників збірної. Саме вони поїдуть у жовтні до Сіднея представляти Україну на «Іграх Нескорених»-2018.

Цього року церемонію нагородження своїм візитом вшанував Президент України Петро Порошенко. Разом з призерами Invictus Games – 2017 в Торонто Катериною Михайловою та Олександром Писаренком він привітав та вручив медалі переможцям. У зверненні до учасників змагань Президент відзначив незламний дух українських воїнів та оголосив про створення нової системи реабілітації для українських військовослужбовців та ветеранів. Відповідний указ Глава держави підписав безпосередньо на церемонії.

Національні «Ігри Нескорених» проходять у Києві вже вдруге. Дебютні Ігри відбулись минулого року — тоді Україна обирала свою першу збірну після офіційного запрошення взяти участь в Invictus Games. У вересні 2017 року українська команда в складі 15 учасників успішно виступила на своїх перших Іграх в Торонто, виборовши 14 медалей.

На другий рік національні «Ігри Нескорених» переросли зі змагань у цілий рух, який об’єднує тисячі людей по всій країні. Сьогодні багато хто з ветеранів та військовослужбовців приїхав сюди навіть не заради перемоги, а щоб зустрітися зі своїми побратимами, яких довго не бачив, провести день в колі друзів та однодумців.

Спеціально для гостей змагань на території стадіону «Піонер» були облаштовані спортивно-розважальні майданчики, де всі охочі могли спробувати свої сили у кросфіті або зіграти у волейбол сидячі з досвідченими спортсменами зі збірної України «Ігор Нескорених» 2017 року. Багато глядачів та учасників разом з сім’ями та друзями навіть облаштовували невеликі пікніки в парку на території стадіону.

«Наша мета — залучити якомога більше наших травмованих воїнів до занять спортом та підтримати їх у поверненні до цивільного життя, і така дружня та сімейне атмосфера на Іграх — найкращий спосіб це зробити», — розповідає Оксана Горбач, представниця Центру стратегічних комунікацій StratCom Ukraine та координаторка проекту «Ігри Нескорених» в Україні.

Проведенню національних змагань вже традиційно передували ще два етапи відбору — реєстрація на сайті та спортивні тестування в Києві, Львові та Одесі. Під час тестувань учасники спробували себе у всіх дисциплінах з програми Ігор та обрали для себе найкращі, щоб розпочати цільову підготовку до фінальних змагань. Загалом, цього року на участь у відборі до збірної зареєструвались 355 кандидатів з усієї України — вдвічі більше, ніж в 2017-му.

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