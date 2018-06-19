1 июня стали известны имена 15 человек, которые в октябре этого года представят Украину на Invictus Games в Сиднее. Вчера, 18 июня, в Киеве прошла их первая открытая тренировка. Какое сейчас настроение у ребят и тренеров – читайте в материале.

В состав украинской команды вошли 15 героев, участников боевых действий на Востоке нашей страны. Все они представители Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, Пограничной службы Украины, Добровольческого украинского корпуса. В этом году в сборную впервые вошли представители всех оборонных институтов Украины.

Заместитель Министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко отметил:

Чрезвычайно важно, чтобы наше государство последовательно и прогрессивно развивало все возможности для людей, которые получили травмы, повреждения, чтобы их семьи были интегрированы в наше общество и были успешными. Invictus Games как раз и является таким примером».

Главный тренер украинской команды Invictus Games рассказал, что лично пообещал Президенту Украины показать высокие результаты:

Президент мне как главному тренеру поставил задачу выступить не хуже, а лучше, чем в прошлом году. Есть все возможности для этого, тренерский состав и комиссия постарались подобрать сильную команду. Какие медали мы планируем получить – я вам не могу сказать, это не в моих принципах. В прошлом году мы что спланировали – все завоевали, постараемся в этом году не подвести руководство страны и представить Украину на высоком уровне.

Александр Зозуляк, который в прошлом году ездил в Торонто в резерве, а в этом году поедет в Сидней как участник, хочет своим примером показать, что жизнь после ранения не заканчивается:

Мои цели – лучше восстановиться, спорт для этого лучше всего подходит. Во-вторых, чтобы стать примером для других, что если я смог, то и они смогут. Ну и показать достойно Украину.

Напомним, в этом году Украина второй раз примет участие в «Іграх Нескорених». На соревнованиях в Сиднее, которые пройдут уже этой осенью, с 20 по 27 октября, наши бойцы будут соревноваться в шести дисциплинах: легкая атлетика, плавание, гребля на тренажере, велоспорт на шоссе, стрельба из лука и пауэрлифтинг.

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