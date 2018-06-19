1 червня стали відомі імена 15 бійців, які в жовтні цього року представлять Україну на Invictus Games у Сіднеї. Вчора, 18 червня, в Києві пройшло їхнє перше відкрите тренування. Який зараз настрій у хлопців та тренерів – читайте в матеріалі.

До складу української команди увійшли 15 героїв, учасників бойових дій на Сході нашої країни. Всі вони представники Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Прикордонної служби України, Добровольчого українського корпусу. Цього року до збірної вперше увійшли представники усіх оборонних інститутів України.

Заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко зазначив:

Надзвичайно важливо, щоб наша держава послідовно і прогресивно розвивала всі можливості для людей, які отримали травми, ушкодження, щоб їхні сім’ї були інтегровані в наше суспільство і були успішними. Invictus Games саме і є таким прикладом.

Головний тренер української команди Invictus Games розповів, що особисто пообіцяв Президенту України показати високі результати:

Президент мені як головному тренеру поставив завдання виступити не гірше, а краще, ніж торік. Є всі можливості для цього, тренерський склад і комісія постаралися підібрати сильну команду. Які медалі ми плануємо отримати – я вам не можу сказати, це не в моїх принципах. Минулого року ми що спланували – все завоювали, постараємося цього року не підвести керівництво країни і представити Україну на високому рівні.

Олександр Зозуляк, який минулого року їздив у Торонто в резерві, а цьогоріч поїде до Сіднея як учасник, хоче своїм прикладом показати, що життя після поранення не закінчується:

Мої цілі – краще відновитися, спорт для цього найкраще підходить. По-друге, щоб стати прикладом для інших, що якщо я зміг, то і вони зможуть. Ну і показати гідно Україну.

Нагадаємо, цього року Україна вдруге візьме участь в «Іграх Нескорених». На змаганнях в Сіднеї, які пройдуть вже цієї осені, з 20 по 27 жовтня, наші бійці змагатимуться в шести дисциплінах: легка атлетика, плавання, веслування на тренажері, велоспорт на шосе, стрільба з лука та пауерліфтинг.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ