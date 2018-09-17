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Телеканал СТБ / «Ігри Нескорених» 2018: этой осенью новые герои покажут несломленный дух Отечества

«Ігри Нескорених» 2018: этой осенью новые герои покажут несломленный дух Отечества

Телеканал СТБ

20 октября стартует проект «Ігри Нескорених» 2018. «Invictus»  это мотивационный проект в поддержку тех, кто пережил тяжелые испытания. Уже на протяжении нескольких лет они доказывают, что невозможного в жизни нет.

Ігри нескорених

Непокоренные и независимые. Несокрушимые и непобедимые. Когда тебя не остановить, ведь есть цель, куда двигаться, о таких героях проект «Invictus». История о тех, кого не сломали испытания жизни, поля боя и полигоны. Какая мотивация и сила заставляет вырываться вперед и пробивает препятствия на пути бойцов?

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Поддержка близких, сила воли и мужество это и есть непреодолимость героев с поля боя. Целью является изменение отношения социума к людям с ограниченными возможностями и воспитание чувства гордости за наших защитников.

Ігри нескорених

Четвертый год подряд «Ігри Нескорених» будут встречать воинов и бойцов. В 2018 году их принимает Австралия. Как будут преодолевать нынешние соревнования защитники  те, кто добросовестно выполняют свои служебные обязанности, кто травмирован, однако не сломлен, смотрите уже 20 октября на телеканале СТБ!

Video: «Ігри Нескорених» 2018: этой осенью новые герои покажут несломленный дух Отечества

Этой осенью в Играх непокоренных 2018 / Invictus games примут участие новые украинские герои. Когда и где смотреть проект Инвиктус 2018 / Invictus games

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