20 октября стартует проект «Ігри Нескорених» 2018. «Invictus» – это мотивационный проект в поддержку тех, кто пережил тяжелые испытания. Уже на протяжении нескольких лет они доказывают, что невозможного в жизни нет.

Непокоренные и независимые. Несокрушимые и непобедимые. Когда тебя не остановить, ведь есть цель, куда двигаться, – о таких героях проект «Invictus». История о тех, кого не сломали испытания жизни, поля боя и полигоны. Какая мотивация и сила заставляет вырываться вперед и пробивает препятствия на пути бойцов?

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Поддержка близких, сила воли и мужество – это и есть непреодолимость героев с поля боя. Целью является изменение отношения социума к людям с ограниченными возможностями и воспитание чувства гордости за наших защитников.

Четвертый год подряд «Ігри Нескорених» будут встречать воинов и бойцов. В 2018 году их принимает Австралия. Как будут преодолевать нынешние соревнования защитники – те, кто добросовестно выполняют свои служебные обязанности, кто травмирован, однако не сломлен, – смотрите уже 20 октября на телеканале СТБ!

Video: «Ігри Нескорених» 2018: этой осенью новые герои покажут несломленный дух Отечества Этой осенью в Играх непокоренных 2018 / Invictus games примут участие новые украинские герои. Когда и где смотреть проект Инвиктус 2018 / Invictus games

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