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Телеканал СТБ / «Ігри Нескорених» 2018: цієї осені нові герої покажуть незламний дух Вітчизни

«Ігри Нескорених» 2018: цієї осені нові герої покажуть незламний дух Вітчизни

Телеканал СТБ

20 жовтня стартує проект «Ігри Нескорених» 2018. «Invictus» це мотиваційний проект на підтримку тих, хто пережив важкі випробування.  Вже протягом кількох років вони доводять, що неможливого у житті не існує.

Ігри нескорених

Нескорені та незалежні. Незламні та непереможні. Коли тебе не спинити, адже ти маєш мету, до якої треба рухатися, – про таких героїв проект «Invictus». Історія про тих, кого не зламали випробування життя, полю бою та полігони. Яка мотивація та сила змушує вириватися вперед і що пробиває перепони на шляху бійців?

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Підтримка близьких, сила волі та мужність – це і є непереборність героїв з поля бою. Метою є зміна ставлення соціуму до людей з обмеженими можливостями та виховання відчуття гордості за наших захисників.

Ігри нескорених

Четвертий рік поспіль «Ігри Нескорених» зустрічатимуть воїнів та бійців. У 2018 році їх прийматиме Австралія. Як долатимуть цьогорічні змагання захисники – ті, хто добросовісно виконує свої службові обов’язки, кого травмовано, проте не зламано, – дивіться вже 20 жовтня на телеканалі СТБ!

Video: «Ігри Нескорених» 2018: цієї осені нові герої покажуть незламний дух Вітчизни

Цієї осені в Іграх нескорених 2018 / Invictus games візьмуть участь нові українські герої. Коли і де дивитися проект Інвіктус 2018

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