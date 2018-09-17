20 жовтня стартує проект «Ігри Нескорених» 2018. «Invictus» – це мотиваційний проект на підтримку тих, хто пережив важкі випробування. Вже протягом кількох років вони доводять, що неможливого у житті не існує.

Нескорені та незалежні. Незламні та непереможні. Коли тебе не спинити, адже ти маєш мету, до якої треба рухатися, – про таких героїв проект «Invictus». Історія про тих, кого не зламали випробування життя, полю бою та полігони. Яка мотивація та сила змушує вириватися вперед і що пробиває перепони на шляху бійців?

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Підтримка близьких, сила волі та мужність – це і є непереборність героїв з поля бою. Метою є зміна ставлення соціуму до людей з обмеженими можливостями та виховання відчуття гордості за наших захисників.

Четвертий рік поспіль «Ігри Нескорених» зустрічатимуть воїнів та бійців. У 2018 році їх прийматиме Австралія. Як долатимуть цьогорічні змагання захисники – ті, хто добросовісно виконує свої службові обов’язки, кого травмовано, проте не зламано, – дивіться вже 20 жовтня на телеканалі СТБ!

Video: «Ігри Нескорених» 2018: цієї осені нові герої покажуть незламний дух Вітчизни Цієї осені в Іграх нескорених 2018 / Invictus games візьмуть участь нові українські герої. Коли і де дивитися проект Інвіктус 2018

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