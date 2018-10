1 червня організаційний комітет «Ігор Нескорених» в Україні оголосив імена 15 чоловік, які в жовтні цього року представлять Україну на Invictus Games в австралійському Сіднеї. До числа учасників збірної вперше увійшли представники всіх українських оборонних інституцій.

Олександр Бєлобоков, Юрій Дмитренко, Богдан Оксентюк, Василь Омельченко, Олександр Чалапчій, Віктор Шинкарук

Юрій Дмитренко, Володимир Король, Богдан Оксентюк, Денис Фіщук, Віктор Шинкарук

Олександр Бєлобоков, Юрій Дмитренко, Андрій Усач, Олександр Чалапчій, Сергій Ільницький

Олександр Зозуляк, Денис Фіщук, Олександр Чалапчій, Сергій Шимчак

Олександр Зозуляк, Майя Москвич, Андрій Усач, Сергій Шимчак

Олександр Гавриленко, Сергій Ільницький, Євген Олексенко

Збірну України визначали з числа переможців та призерів Національних Ігор Нескорених 2018, що пройшли в Києві 12 травня, а також учасників змагань, які виявились єдиними спортсменами в своїх категоріях.

«Прийняти рішення про те, хто потрапить у збірну, було дуже важко. Адже у фінальному відборі брали участь переможці національних змагань, тобто вже найкращі. Загалом, конкуренція цього року була дуже серйозною. Торік на Національних «Іграх» змагалися 106 учасників, зараз — 172, з яких 68 потрапили у фінальний відбір, — розповідає Оксана Горбач, координатор проекту Ігор Нескорених в Україні, — ­У збірну 2018 року ми можемо взяти, відповідно до квоти, виділеної для України, лише 15 осіб. Однак, не зважаючи на те, що до збірної потрапило тільки 15 учасників, на мою думку, всі учасники відбору перемогли та показали нескорений дух українських воїнів. Всім хочу подякувати за участь та закликаю продовжувати займатись спортом, надихаючи своїм прикладом інших».

Рішення про включення учасника до збірної приймала відбіркова комісія в складі тренерів національної команди, представників ветеранської спільноти та організаторів. Окрім спортивного потенціалу кандидатів, комісія також оцінювала їхні психологічні якості — для цього з ними проводили особисті співбесіди, — а також зважала на висновки лікарів, враховуючи високі тренувальні навантаження майбутньої команди.

Ключовою кваліфікаційною умовою участі у збірній було набуття кандидатом травми, захворювання чи поранення під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій на території проведення АТО, в ході миротворчих операцій за участю України.

14 червня новообрана збірна вперше зустрінеться в повному складі під час перших тренувальних зборів у Києві. Протягом 18-денного табору учасники команди разом з тренерами та лікарями розроблять план подальшої підготовки до міжнародних змагань. Всього за час підготовки з червня до жовтня 2018 року українська збірна проведе три тренувальні табори, щоб підійти до змагань в найкращій формі.

Цього року в спортивних змаганнях багато чого відбуватиметься для нашої збірної вперше. Так, українська команда дебютує в категоріях «біг на візках» та «ручний велосипед», в стрибках в довжину, метанні диску, а також візьме участь в естафеті у плаванні.

Вітаємо учасників збірної України з перемогою у відборі та дякуємо всім, хто приєднався до руху «Ігор Нескорених» цього року!

