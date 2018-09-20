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Телеканал СТБ / Алена Курилова впервые стала бабушкой!

Алена Курилова впервые стала бабушкой!

Телеканал СТБ

Эксперт «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова эксклюзивно рассказала журналистам STB.UA о том, что стала бабушкой. У ясновидящей родился внук! Какое имя выбрали ребенку и знает ли экстрасенс, какая судьба уготована малышу, читайте в материале.

Как с радостью сообщает Алена Курилова, внук появился на свет в начале августа. Мальчик стал еще одним представителем огненного знака зодиака в семье, где обе бабушки и папа — Львы.

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«Самый счастливый день в моей жизни за последние годы. Родился мальчик. По знаку зодиака – конечно же, Лев. Мама и папа ребенка несказанно рады. У нас теперь целая семья Львов. Две молодые бабушки Лариса и Алена, папа и внучек», — говорит ясновидящая.

Алена Курилова рассказывает, что всю беременность дочери очень переживала за будущую маму и предстоящие роды: «Признаюсь честно, читала много молитв, в том числе и Матери Божьей, а перед родами дочери посетила монастырь в 130 км от Киева, в урочище Кипячее».

На вопрос о том, кто подбирал имя мальчику, экстрасенс говорит, что называть ребенка — прерогатива и право родителей. Конечно, любящая бабушка не могла не дать ценных советов по этому поводу. По словам Алены Куриловой, зять прислушивается к её мнению, и, в конце концов, имя выбрали красивое, славянское, древнее. Какое именно — ясновидящая пока держит в секрете.

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Мое самое большое счастье – мой внук. Его рождение стало главным моим подарком к юбилею. 50 лет – это серьезно. И почувствовать себя бабушкой в этот день – лучший подарок судьбы. Мой внучок родился за несколько дней до 6 августа, прямо накануне юбилея. Это самое светлое событие в моей жизни за последние годы. Нам уже месяц и мы очень любим гулять. Желаю всем вам быть счастливыми. #внучек #бабушка #бабушкаэкстрасенс #счастливаябабушка #бабушкааленакурилова #аленакурилова #курилова #экстрасенс #экстрасенсаленакурилова #экстрасенскурилова

Публикация от Алена Курилова (@kurilova_alena)

 

«Я как бабушка-экстрасенс высказала свое мнение, что лучше ребенка называть именем, которого не было у ближайших родственников в трех поколениях. Особенно нехорошо называть в честь проживших трудную или короткую жизнь», — сообщает Алена Курилова.

Какое будущее ожидает ее внука, ясновидящая не рассказывает. Однако говорит, что о его появлении в их семье знала задолго до его рождения: «Я верю в Божью волю, силу молитвы и в свои вещие сны. Этого ребенка я видела во снах. И было это за много лет до его рождения. Я знаю, что он пришел именно к нам, и на то была Божья воля».

Потомственная ясновидящая предполагает, что внук унаследовал ее дар точно так же, как и её дочь.

«Я думаю, что судьба — это комплекс возможностей, и знаю то, что весь мой род по линии отца — прадед Иван, бабушка Лида, отец Валерий — имели дар ясновидения, я и моя дочь также. Поэтому существует большая вероятность наличия у ребенка кровного дара»,— заявила Алена Курилова.

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На вопрос, знает ли она, кем станет ее внук, молодая бабушка отвечает, что выбор будущей профессии – это личное право мальчика. И отмечает, что дар ясновидения будет ему только помогать.

Алена Курилова по-прежнему остается фанаткой своей работы. Она с новыми силами готова помогать людям и творить добро. А также ясновидящая с нетерпением ждет новых выпусков «Следствие ведут экстрасенсы»: «Смотреть буду обязательно! Даже если я в дороге или занята работой и нет возможности посмотреть выпуск, у меня есть главный фанат «Следствия» – мама, которая мне обо всем расскажет».

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