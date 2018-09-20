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Телеканал СТБ / Олена Курилова вперше стала бабусею!

Олена Курилова вперше стала бабусею!

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Експерт «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова ексклюзивно розповіла журналістам STB.ua про те, що стала бабусею. У ясновидиці народився онук! Яке ім’я вибрали дитині та чи знає екстрасенс, яка доля чекає малюка, читайте в матеріалі.

Як з радістю повідомляє Олена Курилова, онук з’явився на світ ще на початку серпня. Хлопчик став ще одним представником вогняного знака зодіаку в родині, де обидві бабусі і тато — Леви.

«Найщасливіший день у моєму житті за останні роки. Народився хлопчик. За знаком зодіаку — звичайно ж, Лев. Мама і тато дитини несказанно раді. У нас тепер ціла сім’я Левів. Дві молоді бабусі Лариса та Олена, тато і внучок», — каже ясновидиця.

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Олена Курилова розповідає, що всю вагітність дочки дуже хвилювалася за неї та майбутні пологи: «Зізнаюся чесно, читала багато молитов, в тому числі й Матері Божій, а перед пологами дочки відвідала монастир в 130 км від Києва, в урочищі Кип’яче».

На запитання про те, хто підбирав ім’я хлопчику, екстрасенс каже, що називати дитину — прерогатива і право батьків. Звичайно, любляча бабуся не могла не дати цінних порад з цього приводу. За словами Олени Курилової, зять прислухається до її думки, і врешті-решт ім’я вибрали гарне, слов’янське, давнє. Яке саме — ясновидиця поки тримає в секреті.

«Я як бабуся-екстрасенс висловила свою думку, що краще дитину називати ім’ям, якого не було у найближчих родичів у трьох поколіннях. Особливо недобре називати на честь того, хто прожив важке або коротке життя», — повідомляє Олена Курилова.

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Алена Курилова

Яке майбутнє чекає на її онука, ясновидиця не розповідає. Однак каже, що про його появу в їхній родині знала задовго до його народження: «Я вірю в Божу волю, силу молитви й у свої віщі сни. Цю дитину я бачила уві снах. І було це за багато років до його народження. Я знаю, що він прийшов саме до нас, і на те була Божа воля».

Спадкова ясновидиця передбачає, що онук отримав її дар точно так само, як і її дочка.

«Я думаю, що доля — це комплекс можливостей, і знаю, що весь мій рід по лінії батька — прадід Іван, бабуся Ліда, батько Валерій — мали дар ясновидіння, я і моя дочка також. Тому існує велика ймовірність наявності у дитини кровного дару», — заявила Олена Курилова.

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На запитання, чи знає вона, ким стане її онук, молода бабуся відповідає, що вибір майбутньої професії — це особисте право хлопчика. І зазначає, що дар ясновидіння буде йому тільки допомагати.

Олена Курилова, як і раніше, залишається фанаткою своєї роботи. Вона з новими силами готова допомагати людям і творити добро. А також ясновидиця з нетерпінням чекає нових випусків «Слідство ведуть екстрасенси»: «Дивитися буду обов’язково! Навіть якщо я в дорозі або зайнята роботою і немає можливості подивитися випуск, у мене є головний фанат «Слідства» — мама, яка мені про все розповість».

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