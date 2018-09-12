В самом мистическом проекте страны «Следствие ведут экстрасенсы» зрители узнают драматическую историю ясновидящей Ярославы Федоровой, которую та хранила на протяжении 20 лет. Что она скрывает на страницах личной жизни и почему винит себя в смерти своего жениха? Еще больше мистерии и любовных перипетий: смотрите сразу 2 премьерные серии подряд с 16.09.2018!

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Очередное расследование ознаменовалось настоящим форс-мажором! Экстрасенсы Ярослава Федорова и Рубина Цыбульская отправились в село в Черкасской области, где потусторонняя сила уже который год толкает мужчин в петлю. Только в одной семье четыре человека умерли при довольно странных обстоятельствах. Так, местная жительница Лариса Голубь сначала лишилась первого мужа, после чего повесился второй. На тот свет отправились и два крестных отца дочери Ларисы. Но главное не это! Все эти люди погибли в одно и то же число – 8 августа. То есть случайность невозможна! Дата стала поистине смертоносной, и череде потерь не видно конца!

Однако экстрасенсы и подумать не могли, что потусторонняя сила наметила не одну семью-жертву! Чем дальше ясновидящие распутывали клубок, тем больше понимали: каждая вторая семья осталась без любимого мужа и отца. Почему-то именно мужчины сводят счеты с жизнью так, как будто что-то заставляет их идти на верную смерть.

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Экстрасенсы в шоке, ведь изведением мужского населения здесь, похоже, занимается не один темный дух. Так, по неизвестной причине Рубина Цыбульская видит невесту, стоящую с петлей, в то время как к Ярославе Федоровой приходит образ молодого парня. Только почему образы настолько разные и какое отношение они имеют к зловещей цифре 8?

Так или иначе, дальнейшие события повергнут вас в шок! Пытаясь вызвать духа погибшего мужчины, Ярослава Федорова просто не смогла скрыть своего ужаса: к ней пришел вовсе не тот, кого она вызывала! Явившийся с того света дух оказался некогда любимым человеком ясновидящей и её женихом! Однако почему мужчина пришел именно сейчас, ведь его не стало около 20 лет назад?

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Это невероятно, но долгие годы ясновидящая по неведомым причинам винила именно себя в смерти любимого. В это невозможно поверить, но, похоже, теперь дух пришел, чтобы расставить все точки над «і» в этой истории несчастной любви.

Так или иначе, вопросов больше, чем ответов, но смогут ли экстрасенсы разгадать загадку череды смертей 8 августа? Смотрите видеоанонс следующего выпуска «Следствие ведут экстрасенсы» прямо сейчас!

Video: В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» всплывет страшная тайна личной жизни ясновидящей Ярославы Федоровой В новом выпуске следствие ведут экстрасенсы ясновидящие расследуют массовые смерти мужчин. Ярослава Федорова раскроет свою тайну

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