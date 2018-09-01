Уже 2 сентября в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск программы «Следствие ведут экстрасенсы». Сюжет появится на экранах в 19.00. Какими паранормальными явлениями шокирует премьера «Следствие ведут экстрасенсы», вы можете узнать прямо сейчас!



Обычная семья необъяснимым образом стала жертвой куклы, а вернее — потусторонней силы, которая прячется в невинной игрушке. Экстрасенсы в шоке, ведь кукла явно пытается «наладить контакт» с жителями квартиры. В помещении опасно находиться даже с крестиком!

Какая сущность не хочет покидать свое пристанище? Удастся ли экстрасенсам помочь героям выпуска? Об этом вы узнаете уже завтра в 19:00 на СТБ!

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