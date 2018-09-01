Вже 2 вересня в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Сюжет з’явиться на екранах о 19.00! Якими паранормальними явищами шокує прем’єра «Слідство ведуть екстрасенси», ви можете дізнатися вже зараз!

Звичайна родина незрозумілим чином стала жертвою звичайної ляльки, а вірніше — потойбічної сили, яка ховається, на перший погляд, в невинній іграшці. Екстрасенси в шоці, адже лялька явно намагається «налагодити контакт» з мешканцями квартири. У приміщенні навіть небезпечно знаходитися з хрестиком!

Що за істота ніяк не хоче покидати свій притулок? Чи вдасться екстрасенсам допомогти героям випуску? Про це ви дізнаєтеся вже завтра о 19:00 на СТБ.

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