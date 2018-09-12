У наймістичнішому проекті країни «Слідство ведуть екстрасенси» глядачі дізнаються драматичну історію ясновидиці Ярослави Федорової, яку та берегла протягом 20 років. Що вона приховує на сторінках особистого життя і чому звинувачує себе в смерті свого нареченого? Ще більше містерії та любовних перипетій: дивіться відразу 2 прем’єрні серії поспіль з 16.09.2018!

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Чергове розслідування ознаменувалося справжнім форс-мажором! Екстрасенси Ярослава Федорова і Рубіна Цибульська вирушили в село в Черкаській області, де потойбічна сила вже котрий рік штовхає чоловіків у петлю. Тільки в одній родині чотири людини померли за досить дивних обставин. Так, місцева жителька Лариса Голуб спочатку втратила першого чоловіка, після чого повісився другий. На той світ пішли і два хресні батьки дочки Лариси. Але головне не це! Всі ці люди загинули в одну і ту ж дату – 8 серпня. Тобто випадковість неможлива! Цей день дійсно став смертоносним, і втратам не видно кінця!





Однак екстрасенси і гадати не могли, що потойбічна сила намітила не одну сім’ю-жертву! Чим далі ясновидці розплутували клубок, тим більше розуміли: кожна друга сім’я залишилася без коханого чоловіка і батька. Чомусь саме чоловіки зводять рахунки з життям так, ніби щось змушує їх іти на вірну смерть.

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Екстрасенси в шоці, адже знищенням чоловічого населення тут, схоже, займається не один темний дух. Так, з невідомої причини Рубіна Цибульська бачить наречену, яка стоїть з петлею, тоді як до Ярослави Федорової приходить образ молодого хлопця. Тільки чому образи настільки різні та як вони причетні до зловісної цифри 8?



Так чи інакше, подальші події просто шокують вас! Намагаючись викликати дух загиблого чоловіка, Ярослава Федорова просто не змогла приховати свого жаху: до неї прийшов зовсім не той, кого вона викликала! Дух, що з’явився з того світу, виявився коханою людиною ясновидиці та її нареченим! Однак чому чоловік прийшов саме зараз, адже його не стало близько 20 років тому?

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Це неймовірно, але довгі роки ясновидиця з невідомих причин звинувачувала себе в смерті коханого. У це неможливо повірити, але, схоже, тепер дух прийшов, щоб розставити всі крапки над «і» в цій історії нещасливого кохання.



Так чи інакше, питань більше, ніж відповідей, але чи зможуть екстрасенси розгадати загадку низки смертей 8 серпня? Дивіться відеоанонс наступного випуску «Слідство ведуть екстрасенси» просто зараз!

Video: У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» відкриється страшна таємниця особистого життя ясновидиці Ярослави Федорової У новому випуску слідство ведуть екстрасенси ясновидці розслідують масові смерті чоловіків. Ярослава Федорова розкриє свою таємницю

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